Vox Jerez denuncia que el acuerdo Mercosur es “una sentencia de muerte para el sector primario”

El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Jerez, Antonio Fernández, ha acudido este lunes, junto al portavoz de VOX en Andalucía, Manuel Gavira, el presidente provincial de VOX, Ramón Aumesquet, y otros miembros de la formación, a la manifestación convocada por las asociaciones de agricultores y ganaderos para mostrar su apoyo a un sector “clave para nuestra alimentación, nuestra economía y nuestra forma de vida”, duramente amenazado por el acuerdo internacional Mercosur que pretende imponer la Unión Europea.

Durante la protesta, Fernández ha sido rotundo al afirmar que “Mercosur es una sentencia de muerte para el sector primario”, al suponer una competencia desleal con países terceros que no cumplen los mismos requisitos sanitarios, laborales ni medioambientales que se exigen a los productores españoles. “Es la ruina de nuestros agricultores y ganaderos para salvar la industria de algunos países, que desde Europa reconocen que apenas crecerá un 1% hasta 2032”, ha denunciado.

El portavoz de VOX ha anunciado además que este viernes llevará al Pleno del Ayuntamiento de Jerez una petición expresa para que no se lleve a cabo el acuerdo Mercosur, mostrando una oposición frontal a un tratado “gravemente perjudicial para el campo y, en consecuencia, para nuestra soberanía alimentaria”.

Fernández ha recordado que en Jerez vive más gente del campo que de la industria, y que el sector primario es el sustento de muchas familias que ya sufren desde hace años “las imposiciones, los papeleos y las trabas burocráticas dictadas por políticos desde despachos en Bruselas, completamente alejados de la realidad del campo”.

Asimismo, ha advertido de la incoherencia de algunos discursos políticos: “No nos sirven declaraciones contra Mercosur aquí, mientras en Europa los partidos de esos mismos políticos lo impulsan y lo votan. Tampoco nos valen parches ni supuestas mejoras del acuerdo. Hay que señalar con nombres y apellidos a los responsables de esta injusticia”.

Antonio Fernández ha concluido asegurando que VOX estará al lado de los agricultores y ganaderos en todas las administraciones, defendiendo un sector estratégico para España. “Si este acuerdo se firma, se condena a nuestros productores para traer productos de fuera que no cumplen los controles que aquí nos exigen. VOX no va a mirar hacia otro lado”.