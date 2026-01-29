La Junta busca promotores para construir VPO en la zona sur de Jerez

La Junta de Andalucía ha iniciado el proceso de concurso público de dos parcelas que tiene en propiedad en la zona sur de Jerez para promover la construcción de viviendas de protección oficial (VPO). Para ello, ha recurrido a una fórmula de colaboración público-privada en la que el adjudicatario recibirá un derecho de adquisición del suelo a cambio de permutar algunas de las viviendas construidas en ella al organismo autonómico.

Mediante esta fórmula, que recientemente ha aplicado en otras licitaciones públicas en Málaga, Granada o San Roque, entre otras, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), un órgano dependiente de la Consejería de Fomento y Vivienda, ha sacado nuevamente al mercado dos parcelas situadas en la manzana conformada por las calles Naturalista Charles Darwin, Escritor Ben Jonson, Escritor Charles Dickens y la avenida del Reino Unido, muy próxima a la Laguna de Torrox. Cada una de las parcelas tiene una superficie de unos 1.400 metros cuadrados. En cada una de ellas se pueden construir unas 42 viviendas en sendas edificaciones de hasta cuatro plantas de altura.

Según se recoge en el pliego de condiciones de este concurso público, se establecen una serie de plazos para la ejecución de esta promoción de viviendas. Para empezar, la adjudicataria tendrá un plazo de tres meses desde la adjudicación para presentar un proyecto básico de la promoción de viviendas. Una vez reciba el visto bueno de la administración autonómica, tendrá 10 días para solicitar la licencia municipal, aunque este plazo se extenderá hasta los cinco meses si el Ayuntamiento le demanda la presentación de un proyecto de ejecución para autorizar la construcción. Una vez construya las viviendas, la promotora tendrá un plazo de tres años para hacer efectiva la entrega de las viviendas comprometidas a AVRA

Para la valoración de las ofertas que reciba por cada uno de estos solares, se tendrá en cuenta no solo el precio ofertado (un 70% de la puntuación), sino también otros criterios tales como el compromiso de reducción del importe de las señales que deberán abonar los futuros propietarios, los métodos de flexibilización del pago de la entrada o la reducción del precio del inmueble sobre el máximo legal para este tipo de pisos con carácter protegido.

Estos solares forman parte del patrimonio de suelo que tiene la administración autonómica en Jerez y que ella años tratando de buscarle un comprador. Meses atrás, logró encontrar un comprador para una parcela situada en la avenida Puerta del Sur mediante un procedimiento de subasta donde el comprador se ha comprometido a construir 103 viviendas, aunque estas serán de régimen libre.

Mientras tanto, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía continúa buscando interesado para construir VPO en otras parcelas situadas en distintos puntos de la zona sur. Es el caso de ocho parcelas en Estancia Barrera, otras tres en Puertas del Sur y una en las inmediaciones de la Laguna de Torrox.

Estas licitaciones se producen en paralelo a otras que ha iniciado el Ayuntamiento de Jerez con suelos de su propiedad. Así, en este inicio de año, a través de la empresa municipal de vivienda, Emuvijesa, ha iniciado el procedimiento para buscar interesados para la antigua Bodega Cristal, situada en la céntrica calle Merced, y para dos solares situados en Pozoalbero y Valdepajuelas (Ronda de los Alunados).