Vox Jerez reclama a Aena y al Ministerio de Transportes más controladores para evitar el cierre del Aeropuerto

El líder de VOX en Jerez, Antonio Fernández, ha denunciado la situación crítica que atraviesa el Aeropuerto de Jerez, donde la empresa privada SAERCO gestiona la torre de control en condiciones que “comprometen la seguridad aérea y la operatividad del aeropuerto”.

Fernández ha advertido que la plantilla mínima de controladores, fijada en el contrato de concesión en 13 efectivos, actualmente se reduce a solo 11 controladores disponibles, llegando hace dos semanas a disponer solo de 4. Lo que ha llevado a riesgos graves de cierre temporal. “Estamos ante un problema que afecta directamente a los jerezanos: si un controlador falta, nuestro aeropuerto podría paralizarse. Esto es inaceptable”, ha señalado.

El portavoz ha recordado que SAERCO ha recortado salarios, incumplido condiciones laborales y mantiene un historial de conflictos que ha derivado incluso en sentencias judiciales a favor de los trabajadores. “La empresa debe responder al pliego de condiciones y, si no lo hace, tendrán que obligarla a hacerlo o buscar una nueva empresa. Es sencillo”, ha insistido.

Vox reclama a AENA, como entidad concesionaria, que exija a SAERCO el cumplimiento estricto del contrato: restablecer la plantilla mínima, respetar condiciones laborales y garantizar un servicio seguro y eficiente. Asimismo, insta a la AESA y al Ministerio de Transportes a intervenir de inmediato y, en caso de que SAERCO no cumpla, suspender o rescindir la concesión, encomendar temporalmente el servicio a ENAIRE, operador público con solvencia y experiencia.

El portavoz ha subrayado que el Aeropuerto de Jerez no es un aeropuerto cualquiera: combina vuelos comerciales, privados y formación de pilotos, con un tráfico diario muy intenso. “Estamos hablando de la seguridad de nuestros vuelos, de nuestros estudiantes y de los jerezanos que dependen de un aeropuerto eficiente y cercano. No podemos seguir viendo cómo se privatiza un servicio tan sensible y se pone en riesgo lo que es de todos”, ha indicado.

Finalmente, Fernández ha afirmado que Vox Jerez seguirá vigilante y trabajando para recuperar un aeropuerto público y seguro, que cumpla con los estándares de calidad y seguridad, y evite que los jerezanos tengan que desplazarse a Málaga o Sevilla para volar con garantías. “El Aeropuerto de Jerez es nuestro y debe estar al servicio de la ciudad y de sus vecinos, no de otro tipo de intereses”, ha concluido.