Vox, el único partido que vota en contra de la proposición conjunta del Ayuntamiento de Jerez sobre la violencia de género

El pleno municipal de Jerez ha aprobado este viernes por mayoría una proposición conjunta de los grupos municipales del PP, PSOE y La Confluencia, en la que se muestra su rechazo a la violencia machista y se reclama a las administraciones que adopten medidas legales y aprueben planes y programas específicos que contribuyan a su prevención y erradicación, así como a promover la formación en valores, la igualdad y la justicia social.

La proposición ha sido expuesta por representantes de los tres grupos firmantes: la delegada de Igualdad, Susana Sánchez; la concejal socialista, Carmen Collado, y el portavoz de La Confluencia, Raúl Ruiz-Berdejo. La iniciativa no ha contado con el apoyo de los concejales de Vox, el único partido que ha votado en contra.

Durante su intervención, la teniente de alcaldesa de Igualdad y Diversidad, Susana Sánchez Toro, ha destacado que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género "es clave para el avance en la erradicación de la violencia de género y en este año debe ser renovado". "No podemos saber cuántas mujeres ha salvado la ley integral, pero las hay muchas, de la misma forma que hoy las víctimas no están solas y tienen multitud de recursos para acompañarlas y salir de la espiral de la violencia. Por todas ellas, ni un paso atrás".

En esta línea, la edil ha detallado en pleno los diversos acuerdos de la proposición conjunta para su aprobación, tales como "instar al Gobierno de España a que con carácter urgente se lleven a cabo las reformas legales oportunas" para atribuir más competencias a los juzgados de Violencia sobre la Mujer, "como reclama, entre otros, el Consejo General del Poder Judicial".

La propuesta de PP, PSOE y La Confluencia también insta "al Gobierno de España a desarrollar en toda su extensión la totalidad de las medidas relativas a la lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual contempladas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y, especialmente y sin más dilaciones, a impulsar la elaboración y aprobación de una ley integral contra la trata de seres humanos, con especial incidencia en la trata con fines de explotación sexual".

Un nuevo Plan de Igualdad para "combatir las desigualdades que aún persisten para las mujeres que viven en zonas rurales" e instar a Gobierno, Junta y Diputación "a ratificar el compromiso con la lucha contra la violencia de género en todas sus expresiones", forman parte también de la iniciativa. Una propuesta en la que se reclama, igualmente, "a todos los partidos políticos a redoblar los esfuerzos para que la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en el Congreso de los Diputados sea una realidad en este mismo año 2024".

El acuerdo recoge también la petición de instar al gobierno local a aumentar la partida presupuestaria para la prevención y atención a las víctimas, así como solicitar a la Junta las ayudas necesarias para contratar agentes de igualdad. Por última, se reclama a las Administraciones que "dejen de subvencionar a toda asociación que discrimine a las mujeres por el mero hecho de ejercer su libertad".

El argumento de Vox

Tras su lectura, el portavoz de Vox, Antonio Fernández, ha mostrado su rechazo a la proposición conjunta del resto de grupos y ha explicado los motivos para no hacerlo. "Nosotros no negamos la violencia machista, claro que existe. Es una lacra de la que esta sociedad tiene que liberarse. Mueren mujeres todos los días y eso está claro". Una afirmación, esta última, ante la que desde la oposición le han puntualizado que estas mujeres no mueren, sino que son asesinadas. "Asesinada, como usted diga; eso está claro, nadie lo niega y es un tipo de violencia, como muchas más violencias que hay, pero, por supuesto, hay que acabar con ellas", ha dicho.

En este punto, el portavoz de Vox ha recalcado que "no somos negacionistas de esta circunstancia fatal, pero no podemos participar en esta concordia, en esta unidad que se pretende aquí, en todos los partidos. ¿Por qué? Porque para nosotros no se ataja de raíz el problema". Incluso, ha lamentado que se reclame la renovación de un Pacto de Estado "que lleva más de 20 años de vigencia" y que, a su juicio, "no ha servido para nada, todos los días siguen muriendo mujeres".

Fernández ha lamentado que en la violencia de género "nadie se pregunta por las causas". "Dice usted que los agresores se sienten impunes. Por supuesto, que se sienten impunes porque el único partido que pide el endurecimiento y el cumplimiento íntimo de las penas somos nosotros, Vox". "Al maltratador no hay que señalarlo, hay que identificarlo y crear un perfil de agresores. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que salva vidas", ha asegurado.

"Nosotros no somos culpables de un fracaso legislativo vuestro, de la izquierda, y que ustedes apoyáis [en alusión al PP]. Y no vamos a seguir formando parte de esto. Lo que hace falta es legislar convenientemente, como he dicho antes, y dejar de perder el tiempo acusando de negacionista a nosotros cuando no lo somos", ha dicho el portavoz de Vox

La indignación de PP, PSOE y La Confluencia

Desde La Confluencia, Raúl Ruiz-Berdejo, le ha recriminado duramente su postura a Fernández: "No le compro eso de que el Pacto de Estado no ha servido para nada. Claro que sirve. Habrá cosas que mejorar, seguro, pero claro que sirve". En este punto, le ha recordado que "lo que no sirve es mirar hacia otro lado, ni legitimar determinados discursos, como hace su organización política negando la existencia de este tipo de violencia". "Y lo que es peor -ha añadido- abonando el terreno en el que germinan esos comentarios machistas sobre los que se asienta la violencia que sufren y padecen las mujeres".

"Me apena, que esta propuesta no llegue aquí como ha llegado siempre, como una declaración institucional", ha dicho Ruiz-Berdejo, insistiendo en que la violencia contra las mujeres "es la principal lacra que tiene este país". "Luchar contra la violencia machista no es sólo suscribir propuestas como esta. Es actuar de manera consecuente cada día en el ejercicio de nuestra responsabilidad y no legitimar a quienes están negando la violencia contra la mujer, a quienes están alimentando discursos tras los que se rompen la camisa los maltratadores", le ha recordado al resto de partidos.

Desde el PSOE, Carmen Collado ha puesto sobre la mesa algunos de los motivos por los que es necesaria "una ley contra la violencia de género en el Pacto de Estado en la que hay que invertir, como ha invertido el Gobierno de Pedro Sánchez en el Pacto de Estado, que nació en el año 17, pero que nació con el Gobierno del Partido Popular sin un solo euro".

Entre otras razones, la edil socialista ha recordado que "ese dinero sirve para crear centros de acogida para las mujeres que tienen que salir de sus casas" y para que exista el sistema VioGén. "Esta sociedad sigue siendo patriarcal y ha sido un trabajo enorme, inmenso, de todas las mujeres y hombres también que se están sumando cada vez más a sensibilizar, a formar, a luchar para erradicar esta maldita lacra", ha añadido.

"España es pionera y es un ejemplo en políticas de igualdad y contra la lucha contra la violencia de género. No podemos permitir ahora mensajes ideológicos que van contra esa lucha, que quieren que retrocedamos. Hay que luchar y hay que evitar esos mensajes ultra, que van en contra de todo lo que hemos luchado y todo lo que han luchado las mujeres en mucho tiempo", ha concluido.

Del mismo modo, Sánchez Toro ha agradecido la disposición de PSOE y La Confluencia para llegar a un acuerdo. "La pena es que no nos podamos poner de acuerdo todos los grupos políticos de este pleno, porque vosotros no estáis negando cosas que son innegables", ha dicho, recordado las 42 mujeres asesinadas este año en España por violencia de género.

"El Pacto de Estado fue un avance de todos los grupos políticos y lo único que estamos diciendo es que hay que actualizarlo, porque hacen falta más recursos", ha explicado, lamentando que Vox no quiera estar presente en las actividades del Consejo Local de la Mujer. "Esa es la importancia que le dan ustedes a la violencia de género", le ha recriminado a Antonio Fernández.