El primer vuelo de la mañana entre Madrid y Jerez, desviado a Sevilla por la niebla

La niebla que ha habido en la ciudad durante las primeras horas de la mañana de este lunes ha provocado que se haya tenido que desviar al Aeropuerto de Sevilla la primera de las dos conexiones aéras previstas para esta jornada del lunes entre Madrid y Jerez.

Así, el avión de la compañía Air Nostrum, franquiciada de Iberia, que partió de Madrid Barajas minutos antes de las nueve de la mañana —lo hizo con una media hora de retraso aproximadamente— decidió tomar tierra en el aeródromo sevillano ante la dificultad de hacerlo en la pista jerezana debido a la baja visibilidad. La aeronave aterrizó en San Pablo pasadas las nueve y media de la mañana.

Este desvío ha provocado que no se haya podido realizar desde Jerez la primera de las conexiones con la capital de España desde Jerez prevista para las diez de la mañana. Según los datos recopilados por este periódico, está previsto que el avión regrese a Madrid pasado el mediodía.

Para la jornada de este lunes el aeropuerto jerezano tiene previstas cinco conexiones. Así, a las dos programadas con Madrid —la de la mañana y la de la última hora de la tarde— hay previstos vuelos con Barcelona, Palma de Mallorca (ambos con Vueling) y Las Palmas de Gran Canaria (Binter).