La Vuelta de España en Jerez no tiene repercusión ni en los hoteles ni en la hostelería

La sexta etapa de la Vuelta Ciclista a España tuvo este jueves su punto de partida en Jerez-Carrefour Sur y tras 185 kilómetros terminó en Yunquera. Desde el Ayuntamiento se ha destacado estos últimos días la repercusión económica y mediática de este evento deportivo para la ciudad, adelantando que la Vuelta mueve en torno a 3.000 personas “y se calcula en 2.500 personas el impacto directo en el sector hostelero por las pernoctaciones”. A pesar de tan deseados números, ni el sector hotelero ni el hostelero parece que han tenido este importante impacto.

Desde Horeca, su presidente Antonio de María Ceballos, declara que “como coincide con agosto, las ocupaciones ya son altas de por sí, pero en relación con la Vuelta no hemos detectado alojamientos. Tan sólo hay un hotel (cercano a Carrefour Sur) que tenía el pasado miércoles algunas habitaciones para la Vuelta, pero en el resto no había constancia de que hubiera reservas por este evento deportivo. Entiendo que los equipos durmieron en Sevilla y se vinieron temprano para hacer la salida desde Jerez”.

El presidente Asociación Hostelería Jerez, Alfredo Carrasco, coincide con De María y lamenta que la cita deportiva no se haya notado en los negocios como se esperaba: "He consultado a los compañeros y ninguno me ha dicho que haya tenido movimiento por esto".

El verano y la ocupación

Jerez ha registrado un 86,05% de ocupación hotelera durante la primera quincena de agosto, según datos de Horeca. Jerez mejora levemente, en 2,08 puntos, las cifras cosechadas en el mismo periodo del año pasado, cuando contabilizó un 83,97% de reservas. “Son muy buenos datos para Jerez. Las personas apuestan cada vez más por Jerez en verano porque los precios que tienen son de temporada baja, no como en la costa que tienen precio máximo. También tiene la ventaja de que a la espalda tiene la Sierra y un gran frente litoral. Jerez cada vez está siendo más demandado, y cada año crece más”, destaca el presidente de Horeca.

Asimismo, De María subraya que “Jerez cuenta con Estrellas Michelin, el nivel gastronómico está subiendo de manera muy importante y al final se reúnen un montón de condiciones para atraer a la gente”.

Desde la patronal avanzan que vienen buenos meses para Jerez. “Cuando va terminando el verano, Jerez va cogiendo oxígeno. Ya son congresos, reuniones, visitas a las bodegas... Y luego tenemos las zambombas desde finales de noviembre y los últimos tres meses no son malos. Además la climatología también acompaña y el otoño ya es como una primavera. Jerez se va posicionando cada año de manera muy importante”, subraya.

La patronal de la Hostelería en la provincia de Cádiz estima que la ocupación hotelera en la segunda quincena de agosto de este verano será del 87,77% en su conjunto, casi dos puntos por debajo de la ocupación real apuntada en 2023 con el 89,13%.

En lo que respecta a Jerez, Horeca estima un 75,06% de reservas en los hoteles de la ciudad para lo que queda del mes de agosto. Una previsión que, de cumplirse en un par de semanas, supondría una caída de hasta 10 puntos, (85,42%) con la ocupación real contabilizada en el mismo periodo del año 2023.

Por su parte, desde la Asociación Hostelería Jerez remarcan que “julio no ha llegado a lo esperado, pero no ha sido malo”. “El verano en Jerez ha cambiado a mejor y agosto, por ejemplo, va muy bien. No sólo podemos decir que se hospedan en Jerez, por la cercanía de la costa, sino que se quedan a consumir en la ciudad e incluso hay gente que veranea en la playa y viene a cenar a Jerez”, subraya Carrasco. “La gastronomía jerezana atrae a mucho público, estamos a la altura”, remarca el presidente de la asociación.