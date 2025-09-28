Vuelve Rey de Copas

Siete años después de su última reaparición con ‘Toca la vida’, un single que grabó con Diego Carrasco como invitado, en 2018, Fernando García Sánchez, Rey de Copas, regresa a primera línea. Será el próximo viernes 3 de octubre en la Sala el Cuarto Creciente de Damajuana, un concierto en acústico que ofrecerá a un público muy reducido.

El músico jerezano asegura que pese a su ausencia en los escenarios, “nunca he dejado de tocar, igual que no he dejado de componer”, recalca.

Este nuevo regreso no es diferente a los demás aunque sí que admite que “esta vez me lo tomo con calma”, de ahí que esta primera actuación “vaya a ser más íntima. Más que un concierto en sí, es una velada acústica para presentar a un grupo reducido de personas todas las canciones que he estado elaborando y trabajando durante estos últimos años. Voy a hacer doce temas, temas que quiero escucharlos en acústico y a partir de ahí hacer los arreglos pertinentes y posteriormente elegir el sonido completo de la banda”.

En una sociedad completamente opuesta a aquellos primeros años de vida de Rey de Copas, a finales de los ochenta, Fernando es consciente de que “todo ha cambiado muchísimo, el público y el ambiente que hay hoy día en la música no es el mismo de antes”, añade.

Además, reconoce que “la visibilidad que tiene una persona que hace rock flamenco, rock andaluz o pop-rock es menor de la que tenía antes, porque desde que llegó el reggaetón, se ha acabado todo, ha arrasado con todo”.

“Hoy día, si quieres dar conciertos y exponer tu obra, si no eres conocido, no tienes salida. Antes era lo contrario, tú grababas y a partir de ahí te hacías conocido. Ahora, el recurso es lanzar un single, van haciéndose al oído, lanzan luego otro, y cuando llegan tres o cuatro singles, entonces sacan la obra y ya dan los conciertos presentando la obra. Es así, y además tiene que salir bien, porque si no es así, te quedas en los primeros pasos y no hay nada que hacer”.

A su juicio, “el mundo de la música es hoy más complicado, porque tú puedes sacar una canción y nadie espera de ti otra, así se le ha acostumbrado a esta generación y prácticamente a todo el mundo. Antes había seguidores que seguían tu carrera, todos tus discos, iban a tus conciertos y te los encontrabas en todos los sitios, eso ahora es diferente”.

Para el cantante jerezano, su larga ausencia “no es un problema, cantar de cara al público es una opción, no una obligación. Es una obligación cuando buscas el éxito, pero mi planteamiento es distinto, uno busca el éxito hacia dentro, es decir, estar satisfecho con el trabajo, con la obra que estás presentando, es otro objetivo. Ya no es la ilusión del chaval de 20 años que quiere ser famoso, eso a mí me pasó hace muchos años”.

Su preocupación sigue siendo la misma que antaño, es decir, “que mi música tenga un sello personal. Lo que uno quiere es que la gente la eche de menos, ahí está la clave, porque tengo claro que la música de Rey de Copas dejó un hueco”.

Con 45 años de carrera a su espalda, Fernando García admite abiertamente que “no me arrepiento de nada”, si bien es consciente de que “hubo momentos en los que podría haber hecho las cosas mejor, pero eso forma parte de la propia vida”.

“Mis circunstancias me llevaron a cada uno de los sitios y eso nunca me ha pesado, -continúa- por eso mi carrera ha tenido altibajos y me he ido y he venido en varias ocasiones. Eso es como el pintor que tiene una racha o inspiración y se lleva dos años pintando, pero luego se le va y se lleva dos años sin pintar. Yo siento el arte de esa manera, y mi manera es esa, cuando me viene la racha, vámonos, pero si no, espero. Si lo tienes como profesión o trabajo es distinto. Ahora estoy de vuelta e ilusionado”.