El XIII Encuentro Internacional de Comunidades de Aprendizaje reúne en Jerez a profesionales de la educación

Los Museos de la Atalaya de Jerez han sido escenario este viernes del XIII Encuentro Internacional de Comunidades de Aprendizaje, un lugar de conocimiento, intercambio de experiencias y acercamiento a las realidades diversas que vivenlos centros docentes que son Comunidad de Aprendizaje. Durante dos días, viernes 30 de mayo y sábado 31, la ciudad albergará distintas iniciativas con un amplio programa y a celebrar en distintos espacios.

La Dirección General de Participación e Inclusión Educativa de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha organizado este Encuentro a propuesta del grupo de investigación adscrito a la Universidad de Barcelona CREA (Community of Research on Excellence for All), grupo fundado en 1991 por el catedrático de Sociología Ramón Flecha.

El XIII Encuentro Internacional de Comunidades de Aprendizaje es un espacio de aceleración de los vínculos y contactos con otros profesionales de puntos geográficos muy distantes que ofrece una oportunidad de intercambiar conocimientos entre docentes, investigadores y familias pertenecientes a Comunidades de Aprendizaje de centros docentes de todo el mundo.

Entre los ponentes presentes en esta primera jornada, que abrió la actuación musical de un grupo de alumnos y docentes del IES Jorge Juan de San Fernando, ha estado Francisco Javier Rico Gómez, director del CEIP Virgen del Mar, que ha participado con su ponencia “El desafíode transformar:caminando hacia una nueva escuela". El Virgen del Mar de El Portal es un centro educativo que ha experimentado un proceso de transformación profundo gracias al proyecto de Comunidades de Aprendizaje. Su liderazgo ha sido clave para convertir esta escuela en un motor de cambio de la barriada, promoviendo una educación basada en el diálogo igualitario, la participación de las familias y las evidencias científicas. Considera la inclusión como un principio fundamental en las toma de decisiones.

Para este sábado día 31 de mayo se podrá asistir a la ponencia "Cómo se evalúa yaumenta elimpacto social de las Comunidades de Aprendizaje" de la mano de Marta Soler Gallart, catedrática y jefa del Departamento de Sociología de la Universidad de Barcelona, además de directora del Centro de Investigación CREA.La ponenciagirará entorno a los criterios de impacto social y co-creación que fueron creados e iniciados por el CREA con la metodología comunicativa de investigación.

Y para clausurar, se contará con la presencia de Ane López de Aguileta, con la ponencia “Cerrar para abrir: caminos hacia escuelas sin violencia “. Ane López de Aguileta es experta en "Me Too Schools" y en el enfoque de Club de Valientes Violencia Cero e investigadora postdoctoral en la Universidad de Barcelona. En este espacio nos hablará acerca de cómo la violencia en los entornos educativos dificulta el desarrollo pleno del alumnado, además de que vulneran sus derechos fundamentales y comprometen su calidad de vida.

Con más de 340 asistentes inscritos y 38 centros docentes, tanto nacionales como internacionales, que van a exponer sus experiencias como centros CdA, este Encuentro va a permitir contar con una visión muy amplia de cómo los centros Comunidad de Aprendizaje hacen frente a sus realidades diversas desde un mismo planteamiento metodológico pero adaptado a sus circunstancias concretas. Conocer esos modelos de actuación y poder comunicarlos al restode centrospara transferirel conocimiento y crecer de forma común es el reto más importante de un encuentrode estas características.