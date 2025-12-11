El yacimiento Asta Regia podría estar 'abierto por obras' en 2026

"Es una gran noticia para que todos los jerezanos puedan disfrutar de este pedazo de yacimiento". Un mes después del anuncio de la Junta de Andalucía de la compra, antes de final de año, de los terrenos que albergan Asta Regia en Mesas de Asta, la euforia y el deseo de las partes implicadas por comenzar a trabajar a poner en valor el yacimiento va in crescendo. Desde el Centro de Estudios Históricos Jerezanos (CEHJ), su presidente, Francisco Barrionuevo, recuerda que hay varios equipos, desde hace años, trabajando sobre el yacimiento, "y lo que se va a hacer ahora es aumentar la intensidad de los mismos. Esto no se para. Una vez que se haga efectiva la compra, se seguirán haciendo intervenciones, teniendo en cuenta que hasta ahora nunca hubo impedimentos por parte de la propiedad para ello. Pasar a ser terrenos públicos supone una mejora de cara a la conservación de los restos y que la sociedad pueda disfrutar de ello. Igual que la Administración invierte para investigar y para proteger, pues igualmente invertirá para que lo pueda disfrutar todo el mundo". Una compra que es el resultado de años de trabajo por parte del Ayuntamiento de Jerez y el Museo Arqueológico Municipal con la Junta y los propietarios.

Barrionuevo subraya que una de las primeras iniciativas que se deberían ir haciendo "con los primeros trabajos es abrirlo al público. A mí, como arqueólogo, me llama mucho la atención -y ya lo hemos hecho en varias ocasiones- es que las excavaciones estén abiertas casi desde el primer día para que la gente vea cómo se trabaja en arqueología. Evidentemente, no todos los días, pero sí establecer unas horas o días a la semana para hacer lo que se llama 'abierto por obras'. Un modelo que se lleva a cabo en muchos sitios".

Respecto a la planificación de tiempo en el yacimiento a raíz de la adquisición por la Junta, desde el CEHJ recuerdan que ya existe el Plan Estratégico para la Investigación, Conservación y Socialización de la Zona Arqueológica de Mesas de Asta (‘Planear’), presentado en noviembre de 2022, "que no se ha llegado a ejecutar, sí se han realizado cosas puntuales, pero es la base de gran parte de las iniciativas que se quieren desarrollar".

Barrionuevo detalla que el espacio protegido del yacimiento, lo que es Bien de Interés Cultural (BIC), ocupa 253 hectáreas, de las que la Junta ha comprado 90: el núcleo principal de la ciudad amurallada y sus suburbios; y la zona de necrópolis. Se han comprado las parcelas 180 (más de 451.000 m²), que alberga los vestigios del núcleo principal de la ciudad de Asta Regia; 181 (210.782 m²), que incluye el sector ocupado por la necrópolis; la 50 (195.821 m²) una de las más importantes del yacimiento; y la 51, que aparentemente no presenta restos arqueológicos, pero que con su compra completa la cuadratura del yacimiento. De titularidad privada, todas ellas están siendo objeto de una segregación en una única finca. La inversión total supera los 1.300.000 euros.

Fuera de las 90 hectáreas, "sigue habiendo yacimiento: otras áreas de necrópolis, zona de poblado del bronce final, huertas, puertos que quedan por investigar... Hay que pensar que Asta Regia no es un yacimiento cualquiera, es un todo. Es como si traspasáramos el Jerez de hoy a 4.000 años atrás: una ciudad con puerto (aeropuerto hoy), Vía Augusta, que conectaba con Roma (autovías hoy); zonas industriales, de producción de alimentos, cementerio... Toda una ciudad con todos los elementos de una ciudad".

Desde el CEHJ se están coordinando trabajos en torno a Asta Regia con la Junta de Andalucía, asociaciones como los Amigos del Museo de Jerez, la Plataforma Asta Regia; el Ayuntamiento de Jerez, el Museo Arqueológico, la Universidad de Cádiz (UCA), la Universidad de Sevilla, "con la posibilidad de que se incorporen en un futuro universidades estatales".

Barrionuevo apunta a que en 2026 haya ya "alguna iniciativa en el yacimiento, ya que hay investigaciones y proyectos muy avanzados desde la UCA. Si cuadran los proyectos que se autoricen y las financiaciones, que están bastante próximas, no habrá que pensar en principio necesariamente en grandes intervenciones, pero sí en ver en qué estado se encuentra el puerto de Asta, la necrópolis, la muralla. No se trata de excavar a ver qué sale, sino abrir porque ya sabemos lo que nos podemos encontrar".