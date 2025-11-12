La Junta comprará los terrenos de Asta Regia antes de final de año

El 12 de noviembre de 2025 se ha convertido en una fecha histórica para Asta Regia. La consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha anunciado este miércoles que la Administración Autonómica comprará los terrenos del yacimiento antes de finales de este año. "Hoy es un día importante para la cultura y para el patrimonio no sólo de Jerez, sino de nuestra Andalucía y de nuestro país. Una operación que va a marcar un hito histórico en la línea de investigación de nuestro pasado, de nuestra historia y del riquísimo patrimonio que tenemos en la región", apuntó Del Pozo.

Concretamente, la consejera señaló que serán adquiridos cuatro terrenos que son los que conforman la zona arqueológica del yacimiento, "de un valor extraordinario", que suman un total de 90 hectáreas. Los objetivos serán a partir de ahora "poner en valor el yacimiento, hacerlo visitable, trabajar con él y hacer todas las investigaciones necesarias". Cuatro parcelas que componen el yacimiento, que es Bien de Interés Cultural (BIC) desde el año 2000, que son la 180 (más de 451.000 m²), que alberga los vestigios del núcleo principal de la ciudad de Asta Regia; 181 (210.782 m²), que incluye el sector ocupado por la necrópolis; la 50 (195.821 m²) una de las más importantes del yacimiento; y la 51, que aparentemente no presenta restos arqueológicos, pero que con su compra completa la cuadratura del yacimiento. La inversión total supera los 1.300.000 euros.

Del Pozo destaca que con esta adquisición, "se da respuesta a una demanda ciudadana de Jerez de muchísimos años y, sobre todo, se hace justicia con Jerez, que tiene todo el derecho del mundo a conocer su pasado. Iniciamos así una nueva etapa".

Un día, este 12 de noviembre, que coincide además con el inicio, en el Museo Arqueológico de Jerez, de la I Mesa Redonda 'Tartessos, Año 0', un encuentro que reunirá hasta el 15 de noviembre a especialistas de reconocido prestigio nacional e internacional para abordar los orígenes de la cultura tartésica y el papel del yacimiento de Asta Regia en la historia antigua de la Península Ibérica.

Del Pozo agradeció a la Plataforma, al Ayuntamiento de Jerez y a todo el Consejo Social de la ciudad "por haber promovido con tantísima determinación algo que era de justicia; así como a mi equipo, al presidente de la Junta, Juanma Moreno, y a todo el Consejo de Gobierno, por poder alcanzar esta compra".

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, junto al presidente de la Plataforma Asta Regia, José Ruiz Mata, así como la delegada de Alcaldía de Mesas de Asta, Rosa María Pedraza, han acompañado a la consejera en este anuncio, por el que se han mostrado visiblemente emocionados. "Porque después de tantos años, hemos conseguido nuestro objetivo y es que el yacimiento de Asta Regia pasara a ser de titularidad pública, la única manera de que allí se pueda excavar e investigar", destacó Ruiz Mata, que recordó que esta inversión supondrá un revulsivo cultural, económico y turístico para la zona "porque Asta Regia es uno de los mejores yacimientos del mundo".

La alcaldesa María José García-Pelayo agradeció la labor de su equipo de Gobierno, a la Junta de Andalucía y a la Plataforma su compromiso y la confianza, "porque hemos cumplido con nuestra promesa de que se pueda usar y disfrutar Asta Regia". Pelayo anunció además que Mesas de Asta está en proceso de votación de sus ciudadanos para pasar a llamarse Mesas de Asta Regia.