Yeguada Cartuja acoge la Jornada de Turismo 'Iniciativas de impacto para el sector'

Yeguada Cartuja, junto a SEGITTUR y EcuestriaNET, realizó el pasado 17 de septiembre la Jornada de Turismo Ecuestre 'Iniciativas de impacto para el sector', dedicada a impulsar el turismo ecuestre en España. Esta jornada se realizó en torno a la presentación del Modelo Digital de Datos de Turismo Ecuestre, desarrollado por SEGITTUR, así como a la presentación de los resultados generales e impacto de las experiencias piloto desarrolladas en el marco de EcuestriaNET.

Este proyecto tiene como objetivo la creación de una Red Nacional de Experiencias Ecuestres, aportando un enfoque práctico inmediato a través de las experiencias piloto que se presentan en este evento, así como la definición del turismo ecuestre como un espacio de trabajo amplio en el que se incorporan distintas opciones del turismo a caballo y del caballo, junto a un enfoque metodológico amplio, consiguiendo así conectar un sector turístico disperso.

El acto comenzó con una bienvenida institucional a cargo de Judit Anda, presidenta de Yeguada Cartuja; Enrique Martínez, presidente de SEGITTUR; Antonio Real, concejal delegado de Turismo y Promoción del Ayuntamiento de Jerez; Marta Garat, presidenta de la Asociación de Empresas Turísticas de Cádiz; y Blanca Flores, subdelegada del Gobierno en Cádiz.

En cuanto a las experiencias turísticas presentadas, Yeguada Cartuja expuso los resultados obtenidos durante el evento 'Noches de la Yeguada', junto a los proyectos pilotos del Hipódromo de la Zarzuela y la Real Federación Hípica Española.

Con el apoyo a este proyecto, Yeguada Cartuja sigue con su misión de impulsar el turismo ecuestre en nuestro país, poniendo en valor la tradición del caballo cartujano y fomentando la cultura y el desarrollo sostenible en el entorno rural.