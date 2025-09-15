Yeguada Cartuja Hierro del Bocado acoge la Jornada de Turismo Ecuestre organizada por SEGITTUR y EcuestriaNET

Detalle de la invitación de la Jornada.

Yeguada Cartuja Hierro del Bocado será el escenario de la Jornada de Turismo Ecuestre “Iniciativas de impacto para el sector”, organizada por Segittur y EcuestriaNET, que se celebrará el próximo miércoles 17 de septiembre, en horario de mañana de 10:00 a 14:00 horas.

Durante este encuentro, se presentarán los resultados del Modelo Digital de Datos de Turismo Ecuestre elaborado por Segittur, así como del proyecto EcuestriaNET: Red Nacional de Experiencias Ecuestres, además de exponer el impacto generado por sus experiencias piloto.

La jornada podrá seguirse tanto de manera presencial en las instalaciones de la Yeguada Cartuja, como en formato telemático.

Todas las personas que estén interesadas en asistir a estas jornadas deberán inscribirse pinchando aquí.

Al finalizar el programa, los asistentes podrán disfrutar de una actividad experiencial con visita guiada a la Yeguada. En la imagen del programa, podréis observar las diferentes personas que intervendrán, así como los temas que se van a hablar.

Programa Jornada de Turismo Ecuestre Iniciativas de Impacto para el Sector.

Con esta jornada organizada por Segittur y EcuestriaNET, Yeguada Cartuja refuerza su compromiso con la innovación y la sostenibilidad en el desarrollo turístico ecuestre en España.