Yeguada Cartuja celebrará la IV Jornada de Puertas Abiertas el sábado 14 de febrero

Imagen de la jornada de puertas abiertas en la Yeguada Cartuja Hierro del Bocado en el año 2024.

Yeguada Cartuja Hierro del Bocado celebrará el próximo sábado 14 de febrero, a partir de las 11:00 horas, la cuarta edición de su Jornada de Puertas Abiertas y Presentación de Ejemplares, en la que participarán profesionales del sector, aficionados al mundo del caballo y público general, consolidándose como una cita de referencia en el calendario ecuestre nacional.

El objetivo de esta jornada es dar a conocer el patrimonio genético de sementales y yeguas de cría, que desde Yeguada Cartuja se pone a disposición de los criadores para la mejora de sus ganaderías.

Así mismo, la jornada servirá para reforzar el carácter divulgativo y abierto de la institución, acercando al público general un patrimonio vivo que forma parte de la identidad cultural de Jerez y de Andalucía.

Durante la jornada se presentarán más de 30 ejemplares de las distintas líneas del Hierro del Bocado, pudiendo ver tanto sementales, yeguas de cría, potros y potras, reflejo del trabajo de conservación, selección y mejora genética que la Yeguada Cartuja desarrolla de manera ininterrumpida desde hace más de treinta años para conservar un legado genético con más de cinco siglos de historia.

Este evento también será retransmitido en directo a través del canal de YouTube de Yeguada Cartuja (@cenreyeguadacartuja). Además, contará con la colaboración de Mercedes-Cadimar, Laboratorios Labiana, Hospital La Equina, Piensos Ávila Nutrición Equina, Soluciones Integrales Ingequus e Instalaciones Hípicas El Molino como patrocinadores.

Esta edición estará centrada exclusivamente en la estirpe cartujana, reforzando el compromiso de la institución con la preservación de este patrimonio genético único en el mundo.

La jornada, celebrada por cuarto año consecutivo, permitirá a los asistentes conocer de primera mano la calidad morfológica, funcional y genética de los ejemplares, así como el modelo de gestión y cría que distingue a la Yeguada Cartuja como referente internacional.

Homenaje a José Antonio Romero Haupold

Uno de los momentos más emotivos de dicha jornada será el homenaje al ganadero cartujano José Antonio Romero Haupold en reconocimiento a su trayectoria, dedicación y firme apuesta por las líneas cartujanas, contribuyendo de manera decisiva a la conservación y puesta en valor de un caballo de movimientos amplios, elegancia y belleza singular.

Este reconocimiento subraya el papel fundamental de los ganaderos comprometidos con la tradición y la excelencia, pilares esenciales para la continuidad del caballo cartujano.

Esta Jornada de Puertas Abiertas marca el inicio oficial de la temporada de actividades 2026 de Yeguada Cartuja Hierro del Bocado.

Inicio de la temporada 2026

Las visitas abiertas al público con espectáculo de los sábados darán comienzo el sábado 28 de marzo, dentro de una programación anual que incluirá espectáculos, concursos, actividades formativas y eventos de proyección nacional e internacional.

Espectáculo nocturno 'Noches de la Yeguada'

Igualmente, este año Yeguada Cartuja contará como novedad el espectáculo nocturno 'Noches de la Yeguada', donde tradición, cultura y gastronomía se juntan en una noche única que no dejará indiferente a nadie. Este espectáculo tendrá lugar los próximos días 17 y 24 de julio, y 7 y 14 de agosto.