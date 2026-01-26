'Las noches de la Yeguada 2026': este espectáculo ecuestre único en Jerez ya tiene fechas

Criados desde 1484, el caballo cartujano representa a la élite del Pura Raza Español (PRE). En el municipio de Jerez alberga la que es hoy día, la mayor reserva de esta estirpe, concretamente en la Yeguada de la Cartuja-Hierro del Bocado. Ésta es propiedad del Estado, sin embargo, los amantes de los caballos, turistas y curiosos pueden disfruta de su morfología, así como de su mágico espectáculo, en fechas señaladas.

Una de esas extraordinarias oportunidades son 'Las noches de la Yeguada', ya consolidadas como una cita obligada del verano, en la que la cultura, la tradición y la elegancia del caballo cartujano se unen en un formato innovador y emocional. El espectáculo cuenta con la dirección creativa de Manuel Coronado, responsable de una puesta en escena cuidada al detalle y diseñada específicamente para el entorno patrimonial de la Yeguada.

Cada una de estas veladas ofrecerá al público una experiencia nocturna singular, en la que el caballo cartujano se presenta como eje central de un relato que integra historia, patrimonio, arte y emoción, con una escenografía exclusiva concebida para sorprender a los asistentes.

Para que los interesados no pierdan la oportunidad de vivir dicha experiencia, Yeguada Cartuja ya ha hecho público el nuevo calendario oficial de 'Las noches de la Yeguada 2026'. Esta propuesta cultural y experiencial nocturna abrirá sus puertas en cuatro noches especiales, previstas para los días 17 y 24 de julio y 7 y 14 de agosto.

Qué ver en 'Las noches de la yeguada'

Durante la visita, el público podrá recorrer los 'Jardines de los Cartujanos', un espacio creado para rendir homenaje a los ejemplares más emblemáticas de la Yeguada, con una cuidada intervención artística realizada sobre azulejos pintados de forma artesanal. Estas obras, auténticas pinturas realistas trabajadas a mano, han sido creadas por el artista e ilustrador Don Quique Manqueda, integrando arte y tradición ecuestre.

Cartel de 'Las noches de la Yeguada', en Jerez.

Otros espectáculos de la Yeguada

Además de este espectáculo nocturno, Yeguada Cartuja seguirá ofreciendo su oferta turística habitual, basada en los espectáculos ecuestres que se celebran cada sábado a las 11:00 horas, así como una visita guiada por sus instalaciones, que permiten conocer de primera mano la historia, el valor genético y el patrimonio cultural del caballo cartujano.

También se pondrán en valor las visitas conjuntas con el Monasterio de la Cartuja, una propuesta que refuerza la conexión entre el patrimonio histórico, cultural y ecuestre de Jerez de la Frontera, ofreciendo al visitante una experiencia turística completa y de alto valor cultural.

Con esta iniciativa, la Yeguada Cartuja Hierro del Bocado refuerza su compromiso con la promoción de la cultura ecuestre andaluza, acercando al público el valor histórico y genético del caballo cartujano y poniendo en valor el patrimonio cultural de la región en un formato innovador, artístico y accesible a todos los públicos.