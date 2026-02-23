La zona rural afectada por las inundaciones recogerá el Premio de Andalucía 2026 del Ayuntamiento de Jerez

Una vecina de El Portal limpia una de las viviendas afectadas por la crecida del río Guadalete en Jerez.

El Ayuntamiento de Jerez concederá el Premio de Andalucía 2026 a los núcleos rurales del término municipal que han resultado afectados por las recientes borrascas como homenaje y reconocimiento a su esfuerzo, resiliencia y capacidad de superación ante los daños sufridos. El acto de entrega de esta distinción se celebrará con motivo del Día de Andalucía, otorgando carácter institucional al mismo.

La concesión de este galardón por parte del Ayuntamiento, que ha sido aprobada en junta de gobierno local, tiene como objeto “reconocer públicamente el compromiso cívico, la fortaleza y el espíritu comunitario de estos núcleos rurales, que constituyen una parte esencial del territorio, la identidad y el tejido social del municipio”, tal y como se argumenta en el expediente aprobado.

Cabe recordar que los recientes episodios meteorológicos adversos sufridos en diversos núcleos rurales del término municipal de Jerez han provocado importantes daños materiales, afecciones en infraestructuras públicas y privadas, explotaciones agrarias y viviendas, así como situaciones de especial dificultad para sus vecinos.

Ante esta situación, “estos núcleos rurales han demostrado un comportamiento ejemplar caracterizado por la solidaridad vecinal, la colaboración con los servicios municipales y de emergencias, así como por su capacidad de resiliencia y esfuerzo colectivo para la recuperación de la normalidad”.

De este modo, la concesión del Premio Día de Andalucía 2026 a los citados núcleos rurales, con motivo de la celebración del Día de Andalucía, “no sólo constituye un acto de homenaje, sino también una muestra de reconocimiento institucional y apoyo público”.