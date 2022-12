Los cuartos premio de la Lotería de Navidad 2022

El 54.289 y el 25.296 han sido los dos cuartos premios de este Sorteo de Navidad 2022. El primero de los dos cuartos de este sorteo de Navidad 2022 ha caído en el 54.289. Ha llegado a las 11:09 y ha caído en Calatayud. El número 54.289 ha resultado agraciado con el primero de los dos cuartos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 200.000 euros a la serie. Este primer cuarto vendido íntegro a Calatayud (Zaragoza).

El número fue cantado a las 11:08 horas en el décimo alambre de la cuarta tabla. Elisabeth Obarisiagbon Iyamu y Ilyas Akrouh han cantado número y premio y Kiara Román Benitez y Antoni Ramírez Bonito han extraído las bolas.

Segundo cuarto: El número 25.296 ha resultado agraciado con el segundo de los dos cuartos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 200.000 euros a la serie. Se trata del último premio grande del sorteo de este año.

El número fue cantado a las 12:46 horas en el décimo alambre de la séptima tabla.

Ha sido muy repartido por Andalucía: Órgiva, Rota, Chipiona, Motril, Almería, Granada, Pozo Alcón (Jaén), Cádiz, Torremolinos y Morón de la Frontera.

Los premios del cuarto

El cuarto premio de la Lotería de Navidad da dos premios de 200.000 euros cada uno (hablamos de premios por serie). En cuanto a décimos, cada décimo es de 20.000 euros y son 1.000 euros por cada euro jugado.

El cuarto premio tiene algo a favor en comparación con los tres premios anteriores y superiores a él, y es que al ser considerado un premio menor (lo que significa que no llega ni supera los 40.000 euros) está libre de impuestos, por lo que Hacienda no se queda con nada del premio. Si has comprado un décimo premiado con el cuarto premio de Lotería de Navidad, los 20.000 euros serán tuyos íntegros.

Para cobrar este premios es importante saber que existe una fecha límite. Este plazo se trata de tres meses en el caso de los décimos. Esto quiere decir que los ganadores pueden pedir el premio desde el 22 de diciembre de 2022 hasta el 22 de marzo de 2023.

Los ganadores de los cuartos premios de la Lotería de Navidad el año pasado, en 2021, fueron los números 42.833 y 91.179. El primer número fue el primer cuarto premio y el más repartido: se vendió en más de 120 administraciones de toda España. El segundo cuarto premio, el 91.179 cayó mayoritariamente en Pontevedra.