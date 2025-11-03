Cupra León Kings League, el coche oficial de la competición de fútbol 7

Cupra pone a la venta la edición especial Kings League del León. Se trata de una serie especial que nace de su colaboración con la Kings League, la competición impulsada por Gerard Piqué y que redefine el fútbol desde una perspectiva digital y disruptiva.

Este León Kings League se convierte, además, en el primer vehículo oficial vinculado a una liga de fútbol.

El logotipo de la competición aparece tanto en el pilar central como en el portón trasero de la carrocería, siempre de cinco puertas.

El León Kings League se ofrece con la carrocería de cinco puertas y el motor 1.5 eTSI de 150 CV microhibridado con 48 voltios y ligado a un cambio automático DSG de siete velocidades.

La edición especial incorpora equipamientos y un aspecto específico gracias a los faros Matrix LED, taloneras laterales en Obsidian Black, spoiler de techo del mismo tono y llantas Garbi Black de 18" en acabado brillante. Adicionalmente, los logotipos de la competición aparecen en el portón trasero y el pilar B.

Es posible elegir entre tres colores para la carrocería, sin que aparezcan más opciones en su equipamiento.

En el interior la tapicería es la Dynamic y los asientos delanteros son de tipo bacquet. También está dotado de serie con elementos opcionales del León como el techo panorámico, cámara trasera de aparcamiento, asistente de atascos, asistente de ángulo muerto, asistente de salida, iluminación ambiental interior, sistema de acceso y arranque sin llave Kessy Advanced y alarma. Por otro lado, es posible elegir entre tres colores de carrocería: Gris Magnetic Mate, Taiga Grey y Negro Midnight.

El precio de esta edición especial arranca en 37.485 euros, con el descuento base incluido; y a sus compradores se les regala su camiseta oficial del equipo elegido, acceso a las finales de la Kings League 2025, traslados, alojamiento y un encuentro privado con los jugadores finalistas.