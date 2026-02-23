Geely Auto llega a España con el eléctrico E5 y el híbrido enchufable Starray EM-i

Geely Auto ha anunciado oficialmente su entrada en el mercado español, un paso clave dentro de su estrategia de expansión en Europa Occidental. La compañía, con sede en Hangzhou (China), comenzará la comercialización de sus vehículos en España durante la primera mitad de 2026, apoyada en una red nacional de concesionarios que ya ha empezado a construirse.

La marca define su posicionamiento bajo tres pilares: High Value, por su relación calidad-precio; Highly Amicable, por un enfoque orientado al usuario; y High Quality, reflejado en el diseño y la ingeniería de sus modelos.

El E5 será uno de los dos modelos de lanzamiento, un SUV de tamaño medio que sólo dispondrá de un motor eléctrico, aunque combinado con dos niveles de capacidad en sus baterías. / ZhongZhiYan

“España ocupa una posición destacada dentro de nuestra estrategia de crecimiento en Europa. Es un mercado receptivo a nuevas propuestas de movilidad y con interés creciente por los vehículos de nueva energía”, ha señalado Li Lei, responsable de Geely Auto Spain.

Dos modelos electrificados para el debut

El desembarco comercial se realizará con dos SUV. Por un lado, con el Geely E5, de 4,62 m de largo y eléctrico; y por otro, con el Starray EM-i, de 4,74 m e híbrido enchufable.

El E5 tiene un sistema de propulsión eléctrico de 218 CV (160 kW) que, con una carga de la batería de mayor capacidad y desarrollada por Geely, la Short Blade Battery, puede llegar a los 475 km conforme a la norma WLTP. Esta batería tiene 68,79 kWh, aunque también existirá una versión de 60,22 kWh.

Con el Starray EM-i Geely Auto irrumpe en un segmento del mercado español en crecimiento, el de los híbridos enchufables, con una única propuesta mecánica.

Por su parte, el Starray EM-i tiene un sistema híbrido enchufable con una potencia combinada de 262 CV y una autonomía total de hasta 943 kilómetros, con la batería mayor. Dispone de un motor desarrollado y fabricado por Horse Powertrain, la joint venture entre Geely y Renault con sede en España, que trabaja junto a un motor eléctrico de 218 CV (160 kW) que está alimentado por baterías bien de 18,4, bien de 29,8 kWh.

Expansión en un mercado estratégico

Geely Auto, presente en la industria desde 1997, convierte ahora a España en uno de los mercados prioritarios dentro de su ofensiva europea, en un contexto de crecimiento de la demanda de vehículos electrificados.

El Starray EM-i cuenta con un motor de gasolina producido por Horse, joint venture de la que Geely tiene el 45 por ciento y Renault otro tanto. El 10 por ciento restante es de Aramco.

En 2025, el grupo alcanzó unas ventas globales superiores a 3 millones de unidades, con un fuerte incremento entre ellos de los vehículos electrificados que representaron más de 1,6 millones de entregas.

De forma paralela al lanzamiento de producto, Geely Auto España desarrollará una red de concesionarios, apoyada en socios con experiencia local, para garantizar tanto la atención comercial como el servicio posventa.