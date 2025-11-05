El Macan Electric de Porsche gana deportividad con la versión GTS de 571 CV (420 kW)

El Macan, el SUV de tamaño medio de Porsche, tuvo en su primera generación, la comercializada hasta 2024, exclusivamente motores de combustión. En ella dispuso de varias versiones con el apellido GTS, con diferentes niveles de potencia, pero siempre con un V6 de gasolina, ya fuese de 2,9 o 3,0 litros, bajo el capó con potencias comprendidas entre los 360 y 441 CV.

Ahora, la segunda generación lanzada comercialmente el año pasado y ya sólo con sistemas de propulsión eléctricos, también recibe por primera vez su propia versión GTS, en este caso con 571 CV (420 kW) de potencia overboost y con el Launch Control activado. En caso contrario, su único motor trasero rinde 516 CV (380 kW).

El Porsche Macan GTS Electric se distingue por sus detalles en negro satinado, el difusor trasero específico y las llantas de 21" en diseño Macan Design, aunque en opción puede montar de 22"..

Este Macan Electric GTS puede acelerar así de 0 a 100 km/h en 3,8 s; desde parado a 200 km/h en 13,3 s y alcanzar una velocidad máxima limitada a 250 km/h. Además, su autonomía homologada con la batería de 100 kWh, de los que son útiles 95, conforme al ciclo WLTP es de 586 kilómetros. Esa batería puede cargarse, por otro lado, usando potencias de hasta 270 kW con corriente continua.

El Macan GTS dispone de un inversor con mosfet de carburo de silicio de 900 amperios; tracción total al contar con dos motores y del sistema Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus), que optimiza la motricidad mediante un bloqueo del diferencial trasero controlado electrónicamente.

El puesto de conducción del Macan GTS combina materiales de alta calidad, detalles en carbono y una instrumentación digital con interfaz exclusiva GTS.

Forman parte de su equipamiento de serie una suspensión neumática con ajustes específicos y que, además, reduce la altura de este SUV en 10 milímetros respecto a otras versiones como las Macan 4 o 4S. Se completa con los amortiguadores regulables electrónicamente del Porsche Active Suspension Management (PASM). Adicionalmente, el Porsche Macan Electric GTS tiene cuatro ruedas directrices o perfiles de sonoridad exclusivos que se activan con los modos de conducción Sport y Sport Plus.

En relación a su aspecto, este Macan se distingue por sus detalles en negro satinado, faros Matrix LED oscurecidos, faldones específicos y un prominente difusor trasero. Estrenará a principios del próximo año el paquete Sport Design con diseño exclusivo GTS de faldones delanteros y traseros.

Las llantas de aleación Macan Design de 21" en gris antracita son de serie, pero es posible elegir las RS Spyder Design de 22" en opción. A su oferta de quince colores se suman tres nuevos para la carrocería: Crayón, rojo Carmín y azul Lugano, este último inédito en la gama Macan.

Los asientos deportivos con tapicería mixta en Race-Tex y cuero liso negro refuerzan el carácter dinámico del GTS, con costuras de contraste a juego según el color exterior.

El habitáculo combina Race-Tex y cuero liso negro. El primer tejido se usa en el volante, reposabrazos y paneles de puertas, así como el salpicadero, mientras que ambos se emplean en los asientos, de tipo deportivo delante y con regulaciones eléctricas, siendo posible optar por el paquete interior GTS que permite coordinar los colores interiores con el exterior -en rojo Carmín, gris Pizarra o azul Lugano-, incluyendo costuras de contraste, cinturones a juego y molduras de fibra de carbono.

El cuadro de instrumentos digital tiene una interfaz exclusiva GTS, con la silueta del vehículo en 3D según el color de la carrocería, y acceso directo a funciones de telemetría y cronometraje del paquete Sport Chrono.

Por precio y potencia este GTS se sitúa entre los Macan 4S y Turbo, respectivamente con 517 CV (380 kW) y 92.520 euros o 639 CV (470 kW) y 117.426 euros. El cuarto Macan con doble motor sería el 4.

Asimismo, dispone de las últimas actualizaciones tecnológicas de la gama, entre las que están la Porsche Digital Key como complemento de la llave física, un asistente de voz con IA, nuevas funciones de aparcamiento automatizado y un sistema de infoentretenimiento con una oferta ampliada de videojuegos. La capacidad de remolque aumenta hasta los 2.500 kilogramos.

Porsche ya acepta pedidos para el nuevo Macan GTS, cuyo precio en España parte de 106.461 euros.