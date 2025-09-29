Mitsubishi presenta el Eclipse Cross, su primer SUV eléctrico para Europa

Mitsubishi fue uno de los pioneros en el lanzamiento de vehículos eléctricos en Europa. En 2009 puso en marcha la comercialización del i-MiEV, un ciudadano de 3,48 m, con un motor de 67 CV (49 kW) y una batería de 16 kWh con la que se conseguía una autonomía de 130 km, del que nacerían sendas versiones de Citroën y Peugeot, respectivamente los C-Zero y el Peugeot iOn.

Sin embargo, desde entonces, la marca japonesa no había vuelto a contar con un coche de este tipo y había centrado su estrategia de electrificación en híbridos enchufables como, por ejemplo, el Outlander en diferentes generaciones, el ASX o, en tiempos recientes, también el Eclipse Cross.

El Eclipse Cross sería el segundo modelo eléctrico de Mitsubishi construido en serie y destinado al mercado europeo, en este caso, desarrollado en colaboración con la Alianza.

Este último modelo aparece ahora en una nueva generación transmutado ya exclusivamente como eléctrico, lo que supone la recuperación por parte de Mitsubishi del legado de i-MiEV, si bien ahora no lo hace impulsada exclusivamente por sus medios como ocurriera con aquel urbano.

Con la misma urdimbre que el Renault E-Tech más grandes

El nuevo Eclipse Cross responde a un trabajo en el seno de la Alianza, el acuerdo de cooperación industrial y tecnológico, del que Mitsubishi forma parte junto a Nissan y Renault. De hecho, la plataforma empleada por este nuevo SUV de 4,47 m de largo no es otra que la del AmpR Medium, evolucionada a partir de la CMF-EV, que también emplean los Megane E-Tech y Scenic E-Tech de Renault o el Nissan Ariya.

Los equipos de diseño de Mitsubishi han logrado trasladar a este SUV una personalidad propia pese a los puntos de partida en común con los Renault o Nissan.

Es con este último con el que más tiene en común no sólo dimensional -los dos tienen la misma longitud de carrocería, anchura o altura, que son en ese orden de 1,86 y 1,56 m- y técnicamente el Eclipse Cross, aunque con un diseño muy diferente como consecuencia de distintas piezas de estampación, un frontal con el Dynamic Shield de la marca o una reinterpretación del aspecto del lenguaje de diseño de la zona posterior específicamente destinado a los coches eléctricos.

Estará disponible con llantas de 19 y 20" y una paleta de colores para la carrocería que incluye acabados bitono.

Se pondrá a la venta con dos niveles de potencia y, cada uno de ellos, asociado a una batería distinta. El arranque lo hará con 220 CV (160 kW) y 87 kWh.

El Eclipse Cross llega en dos variantes. En su lanzamiento, a finales de este año, se ofrecerá una versión equipada con batería de 87 kWh que garantiza más de 600 kilómetros de autonomía WLTP con una sola carga. Posteriormente, en 2026, se sumará una opción más asequible con batería de 60 kWh. Al menos la primera podrá recargarse con corriente continua usando hasta 150 kW -130 kW podrían ser el tope admitido en la segunda- o con alterna trifásica empleando hasta 22 kW.

Combinado con estas dos baterías se usará exclusivamente motores síncronos de excitación externa que, en el caso de la versión de mayor batería será el más potente del que ya dispone el Scenic E-Tech: 220 CV (160 kW). Aunque Mitsubishi no lo confirma, el ligado a la batería de menos capacidad que llegará el año que viene sería el de 170 CV (125 kW).

Con el más potente la aceleración de 0 a 100 km/h se resolverá en 8,4 segundos y la velocidad punta es de 170 km/h. Además, incorpora sistema de frenada regenerativa ajustables en cuatro niveles y diferentes modos de conducción -Eco, Comfort, Sport o el configurable Perso- para optimizar la eficiencia o potenciar la agilidad o respuesta del motor.

Conectividad comproba y eficaz

En el habitáculo se utilizan pantallas semejantes a las del Scenic, lo que supone disponer tanto de una para la instrumentación como una central de 12,3". Esta, vertical, es la base de un sistema multimedia que emplea Androd Auto e integra de serie Google Maps, Google Play y Google Assistant, además de ofrecer compatibilidad inalámbrica con teléfonos con protocolos Android Auto y Apple CarPlay. La digitalización llega también a estos móviles al tener la posibilidad de controlar desde ellos funciones remotas, como la climatización o la carga con una aplicación específica.

El salpicadero, salvo por el logotipo del volante, bien podría pasar por el de un Renault Scenic E-Tech.

También en relación a la conectividad, Mitsubishi ofrecerá paquetes de suscripción que cada cliente puede o no descargar, entre ellos, uno con datos cartográficos para mejorar la tecnología de conducción semiautónoma MI-Pilot.

Por otro lado, del equipamiento puede formar parte un sistema de sonido prémium Harman & Kardon de 410 W, con diez altavoces; un techo panorámico electrocrómico, que permite regular la entrada de luz con un solo toque; una iluminación ambiental configurable en 48 colores...

El maletero contará con la posibilidad de ampliarse abatiendo independientemente cada una de las tres partes que configuran los respaldos posteriores.

En cuanto a espacio, el maletero ofrece hasta 545 litros de capacidad, ampliables a 1.670 litros con los asientos abatidos. Asimismo, el interior dispondrá de tres parejas de anclajes Isofix: una en al siento del acompañante y dos en la banqueta posterior.entre ellos el sistema Mi-Pilot que combina el funcionamiento del control de velocidad de crucero adaptativo y asistente de centrado en carril. También cuenta con frenado automático en caso de colisión múltiple, de emergencia trasero, aviso de vehículos en el ángulo muerto, alerta de tráfico cruzado y monitorización de distancia de seguridad.

Como en otras plataforma de Ampere, la batería tiene un interruptor de desconexión pirotécnico que se activa con el airbag y evita riesgos en caso de accidente, mientras que también cuenta con un anclaje para las mangueras de los bomberos que puede inundar rápidamente la batería-.

Aunque con asientos ligeramente distintos a los del Scenic E-Tech, el Eclipse Cross debe tener en común con éste una excelente espacio longitudinal que lo faculte como un buen familiar.

Este SUV compacto se fabricará en la planta de Renault de Douai (Francia) a partir del cuarto trimestre de este año, junto los Renault 5 E-Tech, Renault Mégane E-Tech, Renault Scenic E-Tech o Nissan Micra. Mitsubishi respalda su lanzamiento con una de las garantías de hasta ocho años o 160.000 kilómetros, que cubren tanto el vehículo como la batería.

Para Frank Krol, presidente y consejero delegado de Mitsubishi Motors Europe, el Eclipse Cross “supone un hito importante en nuestro camino hacia la electrificación en Europa y está diseñado para ofrecer lo mejor en cada viaje, desde la tecnología de tracción hasta la conectividad”.