Nissan y Volvo regalan energía para que sus eléctricos hagan más de 25.000 km

Acciona Energía y Nissan han anunciado un acuerdo mediante el cual los compradores de un vehículo eléctrico de la marca japonesa en España podrán beneficiarse de hasta 5.000 kWh gratuitos de recarga a través de la red de Acciona Energía. La oferta está vigente para las ventas realizadas entre el 1 de octubre de 2025 y el 31 de marzo de 2026, y podrá disfrutarse hasta el 30 de septiembre de 2026.

Cada cliente del canal privado que adquiera un vehículo eléctrico de Nissan podrá recargar hasta 5.000 kWh sin coste, lo que equivale aproximadamente a más de 30.000 kilómetros media, según el modelo.

El uso de la aplicación Nissan Charge es imprescindible para beneficiarse de las cargas gratuitas que ofrece la red de Acciona.

Las recargas se realizarán mediante la aplicación oficial Nissan Charge, filtrando los puntos de carga identificados como Acciona Recarga y que incluyen todo tipo de estaciones de carga: Acciona dispone actualmente de más de 5.000, ya sean propios o de terceros con acuerdos.

Para activar estas cargas gratuitas, en el momento de la compra, el concesionario entregará un código al cliente que deberá introducir en esa aplicación.

De este modo, Nissan pretende facilitar la transición hacia la movilidad eléctrica al reducir algunas de las barreras: el coste de la energía y acceso a la infraestructura de recarga.

Desde principios de este año está disponible la oferta que permite cargar gratuitamente en la red Zunder los Ariya.

Nissan también aporta a los compradores de sus Ariya y Leaf la posibilidad de realizar dos cargas gratuitas cada mes hasta diciembre de 2026 con Repsol a través de su aplicación Waylet, lo que puede suponer unos 1.000 km mensuales; así como hasta 28.000 km a través de la red del operador de carga Zunder, en este caso para el Ariya, usando la app de Nissan Charge -el límite es el próximo mes de diciembre- y también mediante un código entregado por Nissan a cada cliente.

Volvo regala las recargas domésticas

Por su parte, Volvo ha iniciado en Suecia un plan piloto que pretende extender a otros mercados. Se trata de ofrecer a los compradores de sus coches un año de electricidad gratis para cargar sus eléctricos en casa. Para ello en su país de origen Volvo se ha aliado con Vattenfall, la compañía estatal sueca de energía.

Un acuerdo de Volvo con Vattenfall permitirá a los compradores de sus eléctricos recargarlos gratuitamente en casa.

Así, a partir de febrero del año que viene los clientes recibirán energía gratuita -hasta unos 5.000 kWh- producida sin usar combustibles fósiles que, aproximadamente, les permitirán recorrer hasta 25.000 km en el caso de su modelo más grande, el EX90. La oferta se aplicará exclusivamente a compradores particulares y exigirá un contrato con esa compañía eléctrica.

Los coches también deberán contar con la función de carga inteligente de la aplicación de Volvo Cars y que traslada las recargas a las franjas horarias de menor coste. Esta aplicación hará un seguimiento del consumo y permitirá a los propietarios supervisar el estado de carga. Con el cálculo de los costes correspondientes a la carga del vehículo éstos se deducirán de las facturas mensuales del operador eléctrico.

La idea de Volvo es llegar a alianzas con otros proveedores de energía y ampliar la iniciativa tanto en Europa como fuera de ella.

Además, Volvo pretende mostrar que cuando la tecnología V2X esté disponible -lo que ocurrirá el año que viene- se ampliará el programa para incluir una oferta para los vehículos compatibles, como es el caso del EX90, de cara a que estos puedan usarse como fuente de energía adicional. Por ejemplo, podrán suministrar energía de su batería a una vivienda o venderla a la red eléctrica.