Pedro Sánchez anuncia el sucesor del Moves III, un plan dotado con 400 millones de euros

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado el Plan España Auto 2030, un plan de país por la intervención del sector privado que asegura que "España no se va a bajar el coche eléctrico", con la pretensión de que en 2050 prácticamente todos los vehículos que circulen por nuestras carreteras sean eléctricos, contribuyendo con el transporte a que el entorno europeo sea climáticamente neutro. Su inversión total a cargo de los presupuestos del Estado será de 1.280 millones de euros.

Para Sánchez, quienes hoy reniegan del Pacto Verde Europeo se equivocan y nuestro país "no puede dar pasos atrás en él porque nos va la vida en ello". Así, este proyecto ahora presentado debe facilitar, en línea con él, la electrificación del transporte pero, asimismo, que la clase media y trabajadora pueda adquirir este tipo de vehículos.

"Y el desafío es transformar en ese sentido la mayor industria del país", la del automóvil, que supone un 10 por ciento del PIB y emplea a más de dos millones de trabajadores.

A partir de ahí, el nuevo proyecto ahora presentado debe ayudar, según Sánchez, a afrontar "millones de pequeñas decisiones apoyando la oferta y demanda" y lograr el objetivo de hacer los coches eléctricos más competitivos. La clave no es sólo su efecto con sus bajos costes de uso, sino esta tecnología es capaz de producir un 73 por ciento menos de CO2 que la de los coches térmicos a lo largo de toda su vida útil, de manera que en dos años de uso llegan a compensar todas las emisiones de dióxido de carbono producidas durante su fabricación.

El sustituto del Moves para 2026 ya está aquí y se llama Plan Auto +

Para ello, el Plan España Auto 2030 se estructura en torno a tres ejes, principalmente. El que afectará a los usuarios de forma más directa es el que llevará a que los coches puedan ser más asequibles. Así, el nuevo Plan Auto + que se pondrá en marcha con el inicio del año que viene y reemplaza al Moves III, cuyo desarrollo con más de 1.700 millones de euros ha permitido apoyar las ventas de 170.000 vehículos eléctricos e híbridos enchufables, estará dotado con 400 millones de euros gracias a un crédito extraordinario de Hacienda.

No se trata de una extensión del Moves III como tal, en tanto que será el Gobierno quien centralice esas subvenciones a la compra a través del Ministerio de Industria y Turismo -el Moves dependía del de Transición Ecológica y Reto Demográfico-, y no ya las Comunidades Autónomas, aunque sí existiría coordinación con ellas por imperativo legal. Este cambio responde a las demandas del sector, como el que atañe a que se convertirán en ayudas directas para que lleguen más rápida y con homogeneidad a los bolsillos de los españoles. Eso sí, es posible que los concesionarios sean quien deban adelantar el dinero.

La intención del Gobierno es replicar el modelo del Plan Reinicia Auto+, dotado con 465 millones y lanzado para afrontar los estragos de la DANA en Valencia. Hoy ha permitido que el 95 por ciento de los damnificados dispongan ya del dinero correspondiente por sus pérdidas, quienes recibieron ayudas de hasta 10.000 euros.

Entre los detalles del Plan Auto + figuran que no habrá ayudas para el sector del renting ni las flotas, que suman casi un tercio de las ventas de coches, pese a la pretensión del sector de que así se hiciera; o que se excluyen los cargadores para los particulares de las ayudas, a diferencia de lo que ocurría hasta ahora.

En cuanto al segundo eje de ayudas presentado por el presidente del Gobierno, el de las infraestructuras de carga de uso público, debe reforzar con más puntos el crecimiento que la autonomía de los vehículos eléctricos ha experimentado en los últimos años. En 2025 el mapa de recarga pública con potencias superiores a 43 kW contempla más de 40.000 puntos de carga, un 50 por ciento más que el año anterior -según la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, están llegando a crecer a un ritmo de 300 diarios-; y de cara a 2026 el objetivo es lanzar el Moves Corredores, dotado con una inversión de 300 millones de euros y cuyo principal objetivo será el despliegue de infraestructuras en zonas de sombra de las carreteras, donde actualmente no hay puntos de recarga. Adicionalmente, se trabajará con ayuntamientos y comunidades para reducir la burocracia y la facilitación de licencias de cara a esas instalaciones.

Por último, el tercer eje que debe impulsar la competencia con "chinos y estadounidenses", citó Sánchez, se basará en potenciar la innovación y competitividad del sector industrial. Para ello, a los 3.000 millones movilizados en el PERTE VEC se sumarán 580 más en la pretensión de que "España se ponga al volante de esta transformación de movilidad", según palabras del presidente del Gobierno.

ANFAC, el principal actor del sector privado que impulsa el Plan

ANFAC, la patronal de los fabricantes de automóviles en España, ha asegurado que el Plan España Auto 2030 planifica, incentiva y regula, una hoja de ruta quinquenal impulsada junto al Gobierno por esta entidad que permitirá "salir a competir con determinación, valentía y coraje" para "ganar más empleo, más valor y más tecnología", según Josep María Recasens, su presidente.

Josep María Recasens ha destacado que “el Plan España Auto 2030 es una oportunidad país que necesitamos de forma inmediata para no perder el liderazgo del sector del automóvil en Europa".

Este proyecto pone las condiciones para que inversores nacionales y europeos apuesten por España, "para que se establezcan, generen valor, transfieran conocimiento y propiedad intelectual" y ayuden a nuestro país a su transición a la electromovilidad.

Se articula en 25 medidas prioritarias que deben desarrollarse para impulsar un valor añadido a la automoción desde los 85.000 millones de euros actuales hasta los 120.000 millones en una década. Forman parte del mismo algunas medidas clave como el Programa de Crecimiento y Autonomía Estratégica de Automoción, para la transformación, innovación y circularidad de la cadena de suministro; el Plan Innovemos, que debe impulsar la I+D+i colaborativa y el emprendimiento, con el foco puesto en los vehículos de nueva generación; la ya mencionad continuidad y actualización de los programas de ayuda a la compra de vehículos electrificados; el Plan Nacional de despliegue de infraestructura de carga, las propuesta de actuaciones de mejora de competitividad de la industria o la puesta en marcha de un comité de seguimiento del plan.