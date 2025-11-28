Stellantis y CATL inician las obras para su gigafactoría de baterías de Zaragoza

Stellantis y la compañía CATL (Contemporary Amperex Technology Co., Limited), líder mundial en la fabricación de baterías para vehículos electrificados, han colocado la primera piedra de la futura gigafactoría de baterías de Contemporary Star Energy en Figueruelas (Zaragoza). La planta de esta joint venture formada en 2024 por ambos consorcios comenzará a producir baterías a finales del año que viene y movilizará una inversión total de 4.100 millones de euros, de los que 300 procederán de fondos europeos.

La nueva factoría ocupará cerca de 370.000 m2, elevando la superficie total del complejo de Stellantis hasta unos 890.000 metros cuadrados.

Está previsto que en las próximas semanas lleguen unos 2.000 trabajadores chinos a Figueruelas que participarán en la puesta en marcha de la factoría. Su desembarco hará que la población, que ronda actualmente los 1.300 habitantes, prácticamente se triplique en poco tiempo.

Baterías "made in Spain" para los eléctricos de Stellantis

El objetivo de Contemporary Star Energy es que, a pleno rendimiento -lo que ocurrirá en 2028-, se produzcan un millón de baterías. Esto le permitirá a Stellantis poner en el mercado vehículos eléctricos más asequibles, entre ellos los fabricados allí mismo. En la actualidad, la planta aragonesa produce los modelos Opel Corsa, Peugeot 208 o Lancia Ypsilon, en tanto que está previsto que a lo largo de 2026 se sumen a ellos distintos coches de la firma Leapmotor.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, durante la creación de la cápsula del tiempo que se integrará en los cimientos de la nueva gigafactoría.

"No todos los días nace un proyecto como este y que va a tener algo más allá de un impacto económico. Stellantis, antes General Motors, ha hecho que Figueruelas sea de las fábricas más competitivas que tiene el grupo en toda Europa", ha expresado el presidente de Aragón, Jorge Azcón, durante el acto. También subrayó que, en contraste con otros países europeos, donde "estamos viendo fábricas con problemas de producción y de empleo. En Aragón no hablamos de subsistir, sino de transformar la economía de nuestra región. Cuando vemos que otras fábricas cierran, hoy ponemos la primera piedra que va a atornillar a Stellantis en Aragón».

El presidente aragonés ha incidido también en la capacidad de generación de empleo del proyecto, que estima en hasta 35.000 puestos de trabajo indirectos y en unos 4.000 empleos directos cuando la planta opere a su máxima capacidad.

Por su parte, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, también presente en el acto, marcó la jornada como un hito en el que las economías española y china se alían para avanzar juntas en la electrificación del sector de la automoción.

El ministro de Industria, Jordi Hereu, recalcó durante el acto el buen momento en el que están las relaciones de España con China y que se plasma en el arranque de esta nueva fábrica.

«Estamos en un momento de gran dimensión, con un proyecto de primer nivel en el que se fabricarán los coches de las próximas décadas», ha destacado Hereu, quien ha subrayado que la iniciativa es fruto de la estrecha cooperación entre España y China, dos países que comparten una visión estratégica basada en la colaboración tecnológica, la creación de un ecosistema económico y un proyecto de cooperación y diálogo.

El ministro ha aprovechado para agradecer el trabajo conjunto entre las administraciones locales, el Gobierno de Aragón y el Ejecutivo central.

En un contexto en el que el diez por ciento de las matriculaciones en España ya corresponde a vehículos eléctricos, Hereu ha defendido que la electrificación en Europa y en España es «irreversible» y ha puesto en valor el papel de Stellantis como «segundo fabricante de coches en España y noveno del mundo».

Una de las mayores inversiones chinas en Europa

Por su parte, el embajador de China en España, Yao Jing, ha calificado la apuesta de Stellantis y CATL como «una de las mayores inversiones chinas de la historia en Europa». A su juicio, este megaproyecto supone «una alianza clave y un futuro muy prometedor no solo para China y España, sino para todo el continente europeo».

La nueva planta tendrá una capacidad de hasta 50 GWh anuales y nacerá con el objetivo de ser «neutra en dióxido de carbono». Para ellos, según explicó el CEO de Contemporary Star Energy, Andy Wu, el 80 por ciento de la energía que consuma procederá de fuentes renovables, principalmente placas solares y aerogeneradores que ya se están instalando en el entorno de la factoría.

«Hemos trabajado durante años para que esto sea posible y este día marca el inicio de una construcción que será más que unos cimientos: será una empresa de futuro y de sentimientos compartidos para impulsar la electrificación», ha concluido Wu.