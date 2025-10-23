Tesla abre pedidos y entregará a partir de noviembre los primeros Model Y Standard desde 39.990 euros

Tesla ha lanzado la apertura de pedidos de la gama Model Y Standard en España, la versión más asequible de este modelo, cuyas primeras entregas llegarán en noviembre desde un precio de 39.990 euros.

En 2023, el Model Y hizo historia al convertirse en el primer vehículo eléctrico en liderar las ventas mundiales, superando a todos los modelos de combustión interna, híbridos y otras fuentes de energía. Ahora mismo en España, este vehículo es el segundo eléctrico más popular en España con 4.586 hasta septiembre, por detrás de su 'hermano' Model 3 (7.667), el cual también tendrá una versión 'barata', aunque la marca no ha anunciado su llegada a España por el momento.

Con la reducción de equipamiento respecto al Juniper, el Model Y Standard puede ofrecer un precio muy competitivo, incluso inferior al de otros SUV eléctricos de tamaño parecido.

Con esta llegada, Tesla afirma que "continúa democratizando el acceso a vehículos eléctricos sin dejar de lado la idea de que la conducción sea una experiencia emocionante en el día a día".

No obstante, pese a la llegada de este modelo más asequible, Tesla seguirá ofreciendo toda su gama actual del Model Y con la versión 'Premium tracción trasera de gran autonomía' desde 49.990 euros, la edición 'Premium tracción a las cuatro ruedas de gran autonomía' por 52.990 euros y el tope de gama 'Performance' disponible desde 61.990 euros.

Un Model Y que no pierde el ADN de Tesla

Con esta actualización, el Model Y tendrá una autonomía eléctrica estimada de unos 534 kilómetros en ciclo WLTP, una aceleración de 0 a 100 km/h en 7,2 segundos y una velocidad máxima de 200 km/h.

Por su parte, el Model Y en su versión Standard será el "más eficiente hasta la fecha" con un consumo de 13,1 kWh/100 km. El Model Y Standard ofrece hasta 835 litros de espacio de carga con cinco pasajeros y 2.118 litros con la segunda fila plegada.

Entre las ausencias de equipamiento de esta version básica está el AutoPilot, aunque puede montarse como una opción.

A cambio de la rebaja en este modelo, la edición Standard no cuenta de fábrica con Autopilot, el sistema de ayuda a la conducción de Tesla. Este dispositivo 'Full Self-Driving' (FSD) tiene un precio de unos 7.500 euros (3.800 en la versión básica del Piloto automático) y que puede ser incluído de forma opcional si los clientes lo desean. No obstante, si están disponibles de serie las ayudas de autogiro y de control crucero adaptado al tráfico.

Cambia su exterior, pero mantiene su interior tecnológico

Más allá del ajuste de precio, Tesla insiste este nuevo Model Y incluye de serie un amplio conjunto de funciones, como el acceso remoto a la aplicación móvil, el planificador de rutas con información de disponibilidad de los Supercargadores en tiempo real, una gran variedad de opciones de juegos y entretenimiento, el teléfono-llave, el control de climatización remoto y otras todas las funciones características de Tesla.

Los asientos delanteros son calefactables y combinan textil y cuero vegano junto con un volante calefactable. Tesla también ha destacado la presencia de su chatbox inteligente con sistema de conversación, Grok AI.

En lugar del techo de cristal con el que sí cuentan el resto de versiones, ésta tiene uno metálico.

En su aspecto exterior, Tesla si ha tocado ciertos aspectos como la eliminación del techo de cristal tintado adoptando un techo metálico en la gama Standard, así como las llantas de 18 pulgadas ahora lucen tapacubos plásticos.

Incluso la icónica barra de luz LED del frontal del vehículo, diferenciadora del último rediseño, ha desaparecido para dejar una imagen más sencilla, alineada con el Model 3. Las opciones de color también se limitan a tres: Gris Sigilo de serie, además del Blanco Perla y Negro Diamante, ambos opcionales.

Por último, lo que no cambia es el acceso a red de más de 900 supercargadores de Tesla en España (entre 250 kW y 500 kW según modelo) para sus clientes. Igualmente, la compañía ofrece la instalación de un cargador doméstico por 535 euros con capacidad de 70 km de autonomía por hora.