Los vehículos históricos en España cuadruplican su número en un año

España ha alcanzado un total de 175.753 vehículos matriculados como históricos en la actualidad, cuadruplicando la cifra de 48.000 que se registraba hace dos años cuando entró en vigor el nuevo reglamento que simplificó su registro. Estos vehículos, que deben tener como mínimo 30 años y conservar sus piezas originales, han experimentado un crecimiento exponencial desde octubre de 2023.

"Estos resultados superan las expectativas que teníamos", ha destacado el director de la Dirección General de Tráfico, Pere Navarro, durante un acto conmemorativo del segundo aniversario del reglamento que facilitó estos trámites. A pesar del notable incremento, Navarro reconoció que España aún está lejos de otros países europeos como Reino Unido (1,5 millones), Alemania (600.000) o Francia (400.000).

El director de la DGT ha calificado este periodo como un éxito y ha pronosticado que la tendencia continuará, ya que todavía existe un importante número de vehículos susceptibles de matriculación histórica por toda la geografía nacional. Desde la aplicación de la normativa en 2023 se han registrado más de 125.000 vehículos en esta categoría, con 26.009 nuevas incorporaciones solo en el último semestre.

Simplificación de trámites y reducción de costes

El nuevo reglamento, que reemplazó al anterior de 1995, ha transformado radicalmente el proceso de registro al simplificar los trámites y abaratar los costes de manera significativa, pasando de unos 800 euros de media a tan solo 20 euros. Además, ha homologado los procedimientos de clasificación con los estándares europeos.

"Con cuatro fotografías y el pago de una tasa de 20 euros consigues el certificado en solo cuatro días", ha explicado Raúl Aranda, presidente de la Federación Española de Vehículos Antiguos (FEVA). La implementación del procedimiento electrónico para la tramitación online ha sido aprovechada por 37.640 usuarios, representando un 30% del total de matriculaciones históricas.

Requisitos para la clasificación histórica

Para que un vehículo sea clasificado como histórico debe cumplir varios requisitos: haber sido fabricado o matriculado hace al menos 30 años, pertenecer a un modelo que ya no se produzca, conservarse en su estado original sin modificaciones fundamentales en sus características técnicas y mantenerse en buen estado de conservación.

La normativa contempla además su circulación por zonas de bajas emisiones según lo establecido por los ayuntamientos, considerando su valor histórico y limitando su uso ocasional a un máximo de 96 días al año.

Distribución por tipos de vehículos

De los 175.753 vehículos históricos registrados actualmente, la mayoría corresponden a turismos con 104.201 unidades. Le siguen las motocicletas (34.583), los camiones (12.830), los ciclomotores (9.620), las furgonetas (8.736), los tractores industriales (710), los autobuses (327), los remolques y semiremolques (148), además de 4.598 vehículos clasificados como "otros".

Distribución geográfica

Durante estos dos años, todas las comunidades autónomas han mostrado interés por conservar vehículos familiares, especialmente aquellos heredados de generaciones anteriores. Según la DGT, esta tendencia responde tanto a motivos afectivos como a una creciente conciencia sobre el valor histórico de estos automóviles.

Madrid lidera el ranking nacional con 36.738 vehículos históricos registrados, seguida por Andalucía (23.275), Cataluña (22.831), Comunidad Valenciana (17.492), Castilla y León (13.697), Galicia (10.144), Baleares (9.369) y País Vasco (8.000). Completan la lista Castilla-La Mancha con 7.860 vehículos históricos matriculados y otras comunidades con cifras menores.

El acto conmemorativo tuvo lugar en el Parque Móvil del Estado, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Hacienda que en 2024 celebró su nonagésimo aniversario con una exposición gratuita que recorrió sus nueve décadas de historia.