Alonso y Sainz, cara y cruz en el Gran Premio de España

Los aficionados a la Fórmula 1 volvieron a disfrutarar desde las gradas el pasado fin de semana en Montmeló del Gran Premio de España, que tuvo muchos nombres propios. Verstappen ganó y salió líder del Mundial, Leclerc tuvo que abandonar y los españoles Fernando Alonso y Carlos Sainz no tuvieron suerte, pero el asturiano fue la cara y el madrileño, la cruz.

Al dos veces campeón del mundo esta temporada le persigue la mala fortuna, pero no le echa valor y se mostró feliz. Tras salir último, al verse obligado a cambiar motor, protagonizó una remontada espectacular, acabó noveno y no dudó al afirmar que "ha sido un carrerón, ojalá a partir de Mónaco llegue una buena racha".

El piloto de Alpine, que en este trazado ha logrado dos victorias, explico que "salir último y acabar en los puntos es muy difícil. No se puede pedir más. Insisto, fue un carrerón a nivel de gestión de neumáticos, de estrategia... El último 'pit stop' fue un poco largo pero, no hubiera cambiado nada. En otras carreras he salido esta temporada desde la quinta plaza o desde la sexta y no he pillado puntos. Aquí, saliendo último y cambiando el motor hemos puntuado. Aún así, creo que fue un fin de semana un poco raro. No hemos sacado todo el potencial del coche, porque igual el sexto o el séptimo puesto hubiera sido posible. Nos falta completar, optimizar el coche. Ojalá que a partir de Mónaco llegue una buena racha".

El ambiente fue espectacular y se acordó de la grada. "Ha sido una motivación. Entrenamos aquí con las gradas vacías en febrero y en la carrera parecía otro circuito con la gente dando color y aportando pasión".

Sainz, insatisfecho

Por su parte, Carlos Sainz, que logró su mejor clasificación en este trazado con su cuarta plaza, calificó la carrera de "mala de inicio a fin, tuvimos muchos problemas con el balance y con la ráfaga de viento que me pilló entrando en la curva 4 que no supe sabido gestionar y me fui a la gravilla. Dañé mucho el coche en el suelo y me quedé con muy poca carga aerodinámica para el resto de la carrera. Luego, remontamos y al final acabamos cuartos, sufriendo mucho".

Bajo su punto de vista, la de Montmeló fue "una carrera mala para el equipo. Ha sido una pena por Charles, pero es parte de un campeonato, siempre va a haber carreras buenas y otras malas y esta ha sido una de las peores en lo que llevamos de temporada. Para Mónaco nos intentaremos rehacer".