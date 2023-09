Dani Pedrosa desnuda a Honda

Altura no es lo mismo que grandeza, una relevante palabra que nada tiene que ver con el sistema métrico decimal, sino con ese honor que se atribuye a quien alcanza dignamente sus metas. Pese a la baja estatura que le caracteriza (1,58 metros), el genial piloto 'ingeniero' Dani Pedrosa se ha convertido en un gigante del motociclismo que no deja de dar lecciones, una tras otra. Por ejemplo, al todopoderoso fabricante japonés Honda, que en su día no quiso retenerlo como probador cuando iba a retirarse en 2018, aludiendo a que su complexión física no era la adecuada para el proyecto que tenían en mente. Paradojas del destino, esa misma marca nipona, que junto a Marc Márquez vive el peor momento de su historia deportiva, ha quedado 'desnuda' viendo como el que llaman 'pequeño Samurai' coloca en la cima a una KTM austriaca, que sí estuvo a su disposición hace cinco años, cuando era considerada la peor moto del Mundial de MotoGP.

A punto de cumplir los 38 años de edad, Pedrosa sigue impresionando a propios y extraños. Jamás se había visto antes a otro piloto luchar por el podio un lustro después de retirarse, menos aún en un Gran Premio al que asiste como invitado, igual que lo hizo el pasado mes de mayo en Jerez, donde también salió por 'la puerta grande'. Pero así ha vuelto a hacerlo el formidable probador de KTM, batallando con el campeón Pecco Bagnaia (Ducati) en la carrera al Sprint de San Marino, acaparando finalmente la cuarta plaza, muy por delante de otras grandes figuras como el octacampeón Marc Márquez, que fue décimo con esa problemática Honda que tantos dolores, no sólo de cabeza, le lleva dados desde que Dani salió del equipo. Eso sí, le honra al seis veces campeón de MotoGP las palabras que dedicó al ex compañero por permitirle ir a su rueda y ser así sexto en entrenamientos para esta prueba de Misano: "Sería de tontos negar que Dani es el mejor piloto de pruebas de todas las marcas que hay ahora mismo. Para cualquiera sería un lujo tener a Pedrosa de piloto de pruebas, pues sabes que es un gran piloto, que va rápido y que sabe pilotar de la mejor manera posible una MotoGP, sus comentarios siempre han sido muy precisos. Siento admiración porque después de tantos años siga pilotando tan bien".

Aún siendo el piloto de menor estatura en el Campeonato, con sus 1,58 metros y sólo 51 kilos de peso, la trayectoria de Dani Pedrosa es tan ejemplar que al final de su carrera deportiva pasó a engrosar la exclusiva y reducida lista de Leyendas de MotoGP, formada por 38 pilotos, de ellos solo 5 españoles, siendo también protagonista de un fantástico documental cinematográfico titulado 'El silencio del Samurai', en el que de forma original relata andanzas, éxitos, sufrimientos y filosofía. En ese audiovisual se destaca, cómo no, a Alberto Puig, una de las personas más influyentes de su provechosa trayectoria profesional, primer español en vencer un Gran Premio de la categoría reina en Jerez en 1995, que fue su 'descubridor' en el año 1999 (Copa MoviStar) y estuvieron juntos hasta 2013, en el que ambos separaron sus caminos. Curiosamente, cuando Alberto fue nombrado director deportivo de HRC, Pedrosa tuvo que colgar las botas y el casco, resultándole imposible continuar bajo la órbita de la marca nipona, a la que había aportado un palmarés difícil de superar. Dani lo explica de forma sencilla: "Las razones de mi cambio de equipo fueron muy simples y concretas: KTM me ofreció un buen proyecto y toda su confianza, mientras que el presidente de HRC, Yoshishige Nomura, me dijo que él no creía que con mi físico fuese a aportar la dirección que iban a necesitar los pilotos del equipo, Márquez y Lorenzo, físicamente más grandes que yo. Consideraban que para esa función de probador Stefan Bradl estaba más en su línea". El tiempo, evidentemente, no les ha dado la razón, más bien al contrario. Basta sólo con analizar la situación que vive Honda para caer en la cuenta de que no levantan cabeza y a KTM, por contra, Dani sí que les ha 'dado alas'.

Pedrosa, que tiene curva con su nombre en el Circuito de Jerez, es el piloto que mayor número de podios ha dado a Honda en su laureada historia, 153, siendo 54 de ellos con victorias. Desde 2002, hasta 2017, siempre logró al menos una victoria en cada temporada, 16 años consecutivos, algo que nadie más ha hecho hasta ahora. Como destacaba en un artículo el veterano periodista Manuel Pecino, Rossi vio interrumpida su racha triunfal cuando se pasó a Ducati. Hasta entonces, sumaba 15 temporadas consecutivas en las que siempre logró subir a lo más alto del cajón. Nieto tuvo un año en el que no sumó victoria alguna, por lo que su récord particular quedó en 12 temporadas consecutivas ganando. Lo más curioso de este dato, es que el récord de Dani va a durar muchos años más, pues el único piloto en activo que puede superar las 16 temporadas de Pedrosa era Márquez, que hasta 2019 encadenaba 9 años venciendo, pero en 2020 y precisamente con su grave caída de Jerez frenó la racha.

Dani, que este año está brillando también en su debut como comentarista de MotoGP en la televisión de DAZN, infunde un enorme respeto y admiración, refrendado por su gigantesco palmarés en el que, desde 2001 a 2018, amén de tres títulos mundiales (uno en 125cc y dos en 250cc) destacan también tres subcampeonatos en la máxima cilindrada e idéntico número de terceros y cuatro cuartos puestos, además de 54 totales entre las tres categorías que ha competido (31 en MotoGP), 52 segundos puestos y 47 terceros, con 153 podios de 296 grandes premios disputados. Sin olvidar tampoco sus 49 'poles' y 64 vueltas rápidas, siendo el tercer piloto de la historia con mayor número de podios (153), en una clasificación que encabeza Rossi (235), seguido de Agostini (159). La guinda de este voluminoso currículum es el reconocimiento que ostenta como número uno indiscutible en la puesta a punto de motos de Gran Premio por, cómo afirma el cinco veces campeón mundial Jorge Lorenzo: "A nivel técnico, quizás Pedrosa es el mejor de la historia".

Algo en lo que muchos coinciden, como el pentacampeón de MotoGP Mick Doohan: "Sin duda, hemos visto que Pedrosa ha llevado progreso para KTM. Con Dani han encontrado a alguien que puede llevar el proyecto en la dirección correcta" o el propio jefe máximo del MotoGP, Carmelo Ezpeleta al destacar: "Su finura y sensibilidad, unas cualidades que le permiten discernir hasta detalles inimaginables entre lo que funciona y lo que no. Creo que Pedrosa merecía un título de campeón en MotoGP, pero la historia, ya sabemos, es como es, aunque eso no le resta méritos para reconocer como lo hacen el resto de pilotos y yo mismo su valía y trabajo". De hecho, el prestigioso médico jerezano y gran aficionado al motociclismo, Enrique García del Río, le llama 'el tiralíneas', por su fama como 'arquitecto' del pilotaje eficiente y elegante.

No me cansaré de repetir todo lo que acaban de leer aquí, pues aunque ya peino canas, cada vez que escucho, veo o valoro a Dani Pedrosa, de solo 37 años, tengo la sensación de que, una de dos, o tiene un 'viejo en la barriga', o es sabio por naturaleza y experiencia de vida. Él dice que "en los momentos más delicados, suelo recurrir a mi interior, es el que siempre me ha guiado más. Cuando me centro en el silencio, me vienen las respuestas". Bendito su don que al mundo de la moto tanto bien le está haciendo. Ojalá otros aprendan con su ejemplo, pues como dijo el filósofo Johannes Eckhart: "Si quieres buscar la grandeza, olvídala y busca la verdad; de este modo alcanzarás ambas"…

(*) Jesús Benítez, periodista y escritor, fue Editor Jefe del Diario Marca y, durante más de una década, siguió todos los grandes premios del Mundial de Motociclismo. A comienzos de los 90, ejerció varios años como Jefe de Prensa del Circuito de Jerez.