Dani Pedrosa perfila la KTM 2024 en Jerez

Dani Pedrosa no descansa, persevera en el esfuerzo. Fiel a su meta de hacer aún más competitivas las KTM de la categoría reina, el tricampeón mundial y Leyenda de MotoGP realizará tres nuevas e intensas jornadas de pruebas en el Circuito de Jerez. Desde este lunes 4 de diciembre y hasta el miércoles día 6, el afamado piloto probador de la marca austriaca trabajará (a puerta cerrada) en la puesta a punto de la montura 2024 en el trazado andaluz, buscando denodadamente la evolución de las motos que pilotarán Binder, Miller, Acosta y Fernández en la próxima temporada de grandes premios que arrancará el 10 de marzo en Qatar.

Meticuloso, hábil y concienzudo donde los haya, Pedrosa comenzó a trabajar para KTM en el año 2019 y, sin demora, los resultados positivos fueron evidenciándose desde el primer día. Tanto es así que, de ocupar hasta la llegada del de Sabadell los últimos puestos en el Campeonato del Mundo, el fabricante de Mattighofen ha pasado al segundo puesto en la clasificación de constructores de 2023, tras la campeona boloñesa Ducati. Ahí es nada. Por si fuera poco para KTM, su principal piloto oficial, el sudafricano Brad Binder, ha acabado en cuarta posición del Mundial de MotoGP, con formidables actuaciones. A todo ello hay que sumar también la relevante proeza del propio Dani Pedrosa que, cinco años después de retirarse, tuvo una formidable actuación como piloto invitado en el Gran Premio de España de este año en Jerez, liderando la práctica 1, metiéndose sexto en parrilla, idéntico puesto en la Sprint del sábado y finalizando séptimo en la carrera del domingo, donde fue llevado a hombros como un ‘torero’. De este modo, el brillante motociclista español cogió ‘carrerilla’ y repitió genialidad en Misano Adriático, con un quinto mejor tiempo de entrenamientos y sendos cuartos puestos en las dos carreras de ese GP de San Marino, tercero que disputaba desde que se retiró de la competición hace cinco temporadas.

Pero ahí no acaba todo. Para comprender mejor la grandeza imperecedera de Pedrosa, basta un simple dato: con sus dos únicas participaciones que ha tenido este año, el formidable probador de KTM ha conseguido acabar en el puesto 21 del Mundial 2023, justo por delante de otros pilotos que han disputado toda la temporada, como es el caso del propio campeón Joan Mir, oficial de Honda y ex compañero de Marc Márquez, que se ha clasificado vigesimosegundo, con seis puntos menos que Dani Pedrosa.

El tricampeón mundial estuvo presente el pasado martes 28 de noviembre en los primeros test de pretemporada 2024 realizados en Valencia, donde pudo compartir impresiones con los pilotos oficiales de su marca, entre los que destacaba por su debut el bicampeón Pedro Acosta, que ha dado el salto a la máxima cilindrada: "Intercambié unas pocas palabras con él. Sólo intenté darle algún consejo sobre los neumáticos, que es la cosa más importante al principio", señaló Dani. Mientras que el propio Acosta reconocía que "Pedrosa vino a verme al camión antes de subirme a la moto, para darme consejos bastante generales o de principiante. Creo que sobre todo me ha ayudado a no hacer errores muy al principio; para coger ya una inercia". Sin duda, al 'tiburón' de Mazarrón le va a resultar muy fructífera la ayuda del sabio Dani Pedrosa que, con vistas a si realizará o no alguna participación como piloto invitado en 2024, realizó unas breves declaraciones a la televisión oficial de MotoGP: "No tenemos el plan todavía y Pol (Espargaró) estará en el equipo. Espero que nos podamos repartir los 'wild cards' porque es un gran trabajo prepararlos. Pero estuvo bien este año y creo que los aficionados lo disfrutaron. Ahora tenemos que ver cuáles son los objetivos. Sólo correr como invitado no tiene sentido, necesitamos algún objetivo al que aspiremos lograr", afirmó.

Pedrosa, que este año también ha deslumbrado como comentarista televisivo de MotoGP en DAZN, tomó pues buena nota de los comentarios realizados por los pilotos de KTM en el trazado valenciano Circuito Ricardo Tormo, al tiempo que fue reclamado para realizar también unas breves declaraciones sobre la primera prueba de Marc Márquez con la Ducati: "Como todo el mundo, también estaba ahí porque quería verle sobre la moto y tenía curiosidad por su rendimiento. La primera cosa que vimos fue su sonrisa después de su primera salida. Eso no es una buena noticia sus rivales", señaló un muy conciso Dani Pedrosa. Los sabios no precisan frases largas para llamar la atención, ni tampoco lo pretenden.

En definitiva, las tres sesiones del entrenamientos que Pedrosa inicia este lunes 6 de diciembre en Andalucía van a ser fundamentales para perfilar una KTM competitiva de cara 2024. Cabe recordar que el Circuito de Jerez es uno de los más utilizados por la marca austríaca para sus labores de desarrollo, algo en lo que influye el propio Dani Pedrosa que, reconocido por su sensibilidad en la puesta a punto de una moto, el genial piloto español es uno de los que más sesiones de entrenamientos realiza a lo largo del año en este circuito andaluz y uno de sus mejores conocedores, como atestigua también la curva número 6 que, por méritos propios, lleva su nombre en el trazado de la carretera de Arcos.