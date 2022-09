David Muñoz, piloto que rompe moldes

Cuando creas conocer o haberlo visto todo, convéncete de que aún no sabes ni viste casi nada. Pongo un ejemplo: en un deporte tan competitivo como el Mundial de Motociclismo es muy raro o excepcional que, cual perro verde, alguien llegue y 'bese el santo'. Casi podrían contarse con los dedos de una mano (y sobrar) quienes muy de tarde en tarde alteran esa regla. Pero eso, ni más ni menos, es lo que está haciendo el jovencísimo piloto andaluz David Muñoz, al que obligaron a ausentarse en las siete primeras carreras de 2022 hasta cumplir los dieciséis años para así poder disputar su primer Gran Premio y, como un león al que sacan de la jaula, no dejar ya de pelear por el triunfo en la emocionante y disputadísima categoría de Moto3, donde se ha anotado hasta ahora dos podios (Cataluña 2º y Austria 3º). Desde estrellas consagradas hasta los más exigentes aficionados de este campeonato global, nadie sale de su asombro ante el talento y duende del motociclista nacido en Brenes, que carece de complejos cuando se coloca el casco y acelera a fondo. Lo suyo se llama romper moldes.

"Me subí a una moto por primera vez cuando tenía tres años y a los seis ya competía en minimotos" recuerda David como fiel notario de que el tiempo vuela a la velocidad del rayo. Tuvo la suerte de que su padre, con mucho esfuerzo, hizo realidad los sueños de este niño 'acelerado' que tampoco pierde ocasión para agradecer la fe que depositó en él su 'descubridor', el también sevillano José Luis Cardoso, reconocido como el piloto andaluz con más larga trayectoria en el Mundial, merced a once temporadas repartidas entre 250 cc y 500 cc. Siguiendo su estela y lecciones, Muñoz (estudiante aún de ESO) fue forjándose en la escuela de pilotos del Circuito de Jerez (Andalucía Motor Talent) y acumuló kilómetros de experiencia en categorías básicas como Moto4, European Talent Cup, Mundial Junior de Moto3 y la Red Bull Rookies Cup, considerada esta última como trampolín del Mundial, donde logró el subcampeonato el pasado año, ganando así el pasaporte para los grandes premios. Quién sabe de lo que hubiese sido capaz de no ser por esa larga espera de siete carreras por las restricciones de edad, aunque su irrupción postrera ha resultado igualmente meteórica y exitosa, al alcanzar, tras su debut de Italia, el segundo puesto en la siguiente prueba disputada en Cataluña. Allí, pese a partir desde la vigésima posición en parrilla de salida, David peleó como si no hubiese un mañana para subir por vez primera al podio en una categoría como Moto3 que es un auténtico avispero: llegar a la última vuelta liderando un largo 'trenecito' de pilotos con el cuchillo entre los dientes, puede que te de una victoria o acabes por los suelos. Pero Muñoz no falló en Montmeló y subió al cajón. "Este niño ha llegado donde no lo esperábamos, pero sí soñábamos, demasiado pronto. Pero ya está, hala, a disfrutar", señaló ese día con lágrimas en los ojos su 'maestro' Cardoso.

Al igual que él, quien esto escribe tampoco puede negar que, tras cuarenta años siguiendo el Mundial de Motociclismo, este joven piloto me está impresionado como muy pocos. Tanto es así que aprovechando un encuentro con él en Aragón, no quise trasladarle preguntas por doquier, preferí leerle la emotiva entrevista que le realizó el legendario periodista Emilio Pérez de Rozas, en la que ofrecía respuestas dignas de ser enmarcadas y, sobre todo, dejaba claro de quién estamos hablando. A resultas de aquella memorable actuación en Barcelona, David Muñoz reconocía que: "Ni yo mismo pensaba que podía subirme al podio en mi segunda carrera en el Mundial, ¡cómo vas a pensar algo así! ¡Y saliendo el 20º! ¡Venga ya!". Y añadía: "Si algo tengo es que soy frío, muy frío, calculador, metódico y agresivo, lo que, creo, es muy bueno para correr en una categoría como Moto3 donde hay que ser muy pillo y pícaro. Todos los jóvenes tenemos que trabajar duro, muy duro, para hacernos un hueco en la profesión o trabajo que escojamos. Yo lo he hecho, he llegado donde he querido, y ahora debo poner el contador a cero y volver a aprender, volver a trabajar duro porque quiero aprender de los que ganan. Quiero ser el Pedro Acosta del pasado año, quiero hacer esa vuelta rápida solo, como lo hace Dennis (Foggia), quiero ganar como gana Marc Márquez, que es único, solo hay un Marc Márquez, quiero su determinación y atrevimiento. Para conseguir todo eso, he de seguir trabajando duro". Y sentenciaba: "Mentiría si dijese que corro para hacer disfrutar a la gente. Corro porque me gusta, porque es lo que he querido toda la vida y, sí, si además agrado a mi gente, a mi familia, a los que creen en mí y me han ayudado a llegar hasta aquí, mejor que mejor. Y, en este sentido, ojalá algún día la gente diga que disfruta viéndome correr".

Mientras le releía esas esclarecedoras afirmaciones, observé algo muy relevante en David Muñoz, él seguía con los pies en el suelo y la mente, quizá, dando vueltas al circuito, preparándose a conciencia para una nueva batalla. El astuto piloto de Brenes no quiere que le suban demasiado pronto a un pedestal, pero sí tiene una meta clara: "Ser campeón del mundo de Moto3, paso a paso y, cuando llegue mi momento, ir a MotoGP para luchar con los mejores. Pero ahora toca mantener los pies en el suelo, en el presente, aprendiendo y trabajando”. De nuestra conversación, destacaría por último la elocuente respuesta que el joven David ofreció al preguntarle si en la vida sólo triunfan los valientes como él: "No sé, tal vez algún día pueda confirmarlo, espero que sí, me falta camino por recorrer". Esa afirmación me recordó al controvertido director de cine Elia kazan, con obras relevantes como 'Un tranvía llamado deseo' y artífice de una frase demoledora: "Cada luchador tiene una pelea que lo hace o lo rompe". En el caso de David Muñoz, yo estoy convencido de que conseguirá todos sus sueños, porque en lugar de vender humo, se dedica a romper moldes…

(*) Jesús Benítez, periodista y escritor, fue Editor Jefe del Diario Marca y, durante más de una década, siguió todos los grandes premios del Mundial de Motociclismo. A comienzos de los 90, ejerció varios años como Jefe de Prensa del Circuito de Jerez.