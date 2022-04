Ezpeleta no descarta que Jerez tenga Mundial de MotoGP en 2024

Carmelo Ezpeleta, máximo responsable de Dorna, la empresa organizadora del Mundial de MotoGP, abre la puerta y no descarta que Jerez se mantenga en el calendario en 2024, año en el que según la rotación de los circuitos de la península ibérica el trazado jerezano no estaría en el Mundial. En una rueda de prensa junto a Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía, y a la que no pudo asistir Mamen Sánchez, alcaldesa de Jerez, por estar presidiendo el pleno ordinario municipal, el jefe del Mundial de motos dijo que "no está claro que no vaya a haber Gran Premio en Jerez en 2024, es un tema que hemos de ir viendo".

Al ser preguntado por la rotación de los circuitos de España y Portugal en el calendario y las opciones de Jerez, Carmelo Ezpeleta explicó que "el año que viene, 2023, está asegurado, Jerez estará en el calendario, y en los años siguientes nosotros vamos a seguir intentando que esté. La rotación no se va a producir antes del 2024 pero no está claro que no vaya a haber Gran Premio en Jerez en 2024. Es un tema que hemos de ir viendo. Ese tema de la rotación ha sido porque hay una gran demanda de países, luego una vez incluso con acuerdos firmados tienen que construir el circuito, tienen que hacer las cosas... Nosotros estamos preparados para poder cumplir con los compromisos de otros países y por eso se firmó un acuerdo de rotación en los circuitos de la península ibérica pero no quiere decir que inmediatamente se tenga que aplicar. Jerez tiene asegurado el puesto para el año 2023 y lo de 2024 es un tema que todavía hay que mirarlo".

Ezpeleta abría la rueda de prensa de presentación del Gran Premio subrayando que "después de dos años de pandemia sin espectadores es una verdadera maravilla volver a estar en Jerez y volver a tener el Gran Premio de España en este maravilloso circuito. He tenido la ocasión de dar una vuelta y la verdad es que el circuito está francamente bien preparado como siempre para poder tener el Mundial. Quiero también agradecer a la Junta por supuesto por toda la ayuda que hace posible la celebración del Gran Premio, también disculpar a la alcaldesa, que tiene pleno y no ha podido acompañarnos. Estamos orgullosos, el Gran Premio seguro que con el campeonato como está, habiendo tenido diferentes ganadores, con todas las marcas con posibilidades de ganar específicamente en Jerez, donde han hecho muchas pruebas y conocen muy bien el recorrido, va a ser un Gran Premio extraordinario y yo deseo que tengamos mucha suerte, que no tengamos lo que más nos preocupa siempre, que son los accidentes, y que el domingo sea un éxito como siempre".

Juan Marín, vicepresidente de la Junta, explicaba que "es un verdadero honor y un placer poder estar aquí en Jerez presentando este Gran Premio de España que tendrá lugar el domingo y más después de estos últimos años que como bien decía Carmelo hemos tenido que tirar para adelante, el año 2020 con dos Grandes Premios sin público y el 21 también, se tuvieron que quedar los aficionados al motociclismo sin poder estar dentro del circuito y ahora por fin recuperar la normalidad que perdimos. Una vez más Jerez va a rugir y creo que vamos a volver a ser esa capital mundial del motociclismo que siempre hemos sido y que el público, los aficionados, hacen que eso cada año se renueve".

Añadía Marín que "tendremos un Gran Premio en un fin de semana bastante concurrido porque además de la fiesta del motor aquí en Jerez coincide el puente, la Feria de Sevilla y vamos a tener una ocupación hotelera en Andalucía pero muy especialmente en la provincia de Cádiz que va a superar el 90%. Estos son datos muy significativos y en gran medida eso se lo debemos también a la organización de este Gran Premio que hace que al final tenga un impacto económico y en el empleo del conjunto de la provincia de Cádiz muy importante".

El vicepresidente de la Junta agradeció a Carmelo Ezpeleta "el hecho de que hayamos podido llegar a ese acuerdo para poder seguir, el año que viene también tendremos motos en Jerez y espero y deseo que sea posible en los siguientes pero no te voy a apretar porque eso está en el convenio y somos amigos por encima de todo y estoy convencido de que al final lo valoraréis y espero que sigamos teniendo continuidad porque sin lugar a dudas el Mundial no es lo mismo sin las motos en Jerez".

Sobre las previsiones de asistencia al Gran Premio, Ezpeleta comentó que "si es como tradicionalmente, el sábado en Jerez se venden muchas entradas, imagino que las de tribuna están prácticamente vendidas y si no el que quiera una que se dé mucha prisa pero las de pelousse se venden mucho el fin de semana, gente que viene y las compra aquí cuando llega".

Jerez, clave en la travesía del desierto

Ezpeleta reiteró su agradecimiento a Jerez por liderar el Mundial en 2020 con la pandemia y sin público: "El público es el ingrediente principal de los Grandes Premios, sin público es un espectáculo televisivo maravilloso pero todo lo que significa y lo que nosotros tenemos vocación de ser, que es ser un motor de impacto económico en los sitios donde vamos, eso lo perdimos y fue con mucha tristeza. Volver a tener las carreras con público nos ha revalorizado otra vez pero no solamente nosotros sino a los propios equipos, los pilotos me dicen siempre que no es lo mismo correr y llegar a final de recta en la frenada con gente rugiendo que ellos oyen, que estar solos, ha sido una travesía del desierto complicada y gracias a Dios esperemos que no tengamos otro elemento así".

"Sobre todo -añadía el máximo responsable del Mundial de MotoGP-, y es un tema que hay que recalcar, cuando en 2020 hicimos el Gran Premio de Qatar sin MotoGP pensamos que era una cosa que iba a durar un mes o cosa así y pensábamos empezar en Jerez en mayo, luego nos dimos cuenta que era más difícil y a partir de ahí y es muy importante resaltarlo, cuando hablamos con la Junta de Andalucía, con Juan, y con el Ayuntamiento de Jerez, decidimos tal y como iban yendo las cosas -y hablamos de marzo de 2020-, vimos la posibilidad de que en julio se pudiera hacer un Gran Premio en Jerez, que luego fueron dos, y lo primero que hicimos fue anunciar que la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Jerez y Dorna habían firmado un acuerdo para proponer al Gobierno de España empezar el Mundial de 2020 en Jerez y así se hizo".

"La verdad es que fue un paso grandísimo porque nosotros no sabíamos qué es lo que iba a pasar, cómo nos iba a ir, qué es lo que íbamos a tener... Planteamos todo el tema de la burbuja, todo el paddock con PCR del circuito al hotel y del hotel al circuito, pero el hecho de poder empezar en Jerez y la ayuda que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Jerez dieron pera poder hacer eso fue vital para, con ese protocolo que se creó, ir convenciendo a otros países de que era posible hacerlo. Quiero agradecer una vez más el esfuerzo que se hizo para poder hacer el Gran Premio de España y el Gran Premio de Andalucía en 2020, que fue vital para luego poder hacer los demás. Vuelvo a repetir y no me cansaré de hacerlo, gracias al Circuito de Jerez, a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento porque ese esfuerzo que se hizo para los Grandes Premios nos ha permitido poder pasar estos dos años de zozobra en buen calado".