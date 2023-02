Fernando Alonso disfruta en el Circuito de Jerez con Aston Martin

Fernando Alonso está feliz. Y cuando el asturiano está contento y se siente a gusto disfruta a los mandos de su coche. En esta oportunidad, rueda en la jornada de este martes desde primera hora de la mañana en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto a los mandos del Aston Martin del pasado año en un test privado de ruedas Pirelli en seco de cara a 2024, ya que a inicios de año ensayó con con Ferrari con las gomas de mojado.

El reglamento de la F-1 es estricto y no permite a los pilotos probar demasiados elementos, pero sí permitirá al asturiano recuperar sensaciones de cara al estreno de del Aston Martin de 2023, que, según la propia escudería, supondrá una revolución, ya que contará con piezas nuevas casi en su totalidad.

Los neumáticos definitivos de 2024 no se están usando aún, no hay límite de kilometraje y es Pirilli quien establece el número de vueltas y tandas que se completan y, como suele seer habitual, los pilotos no saben en qué compuesto -blando, medio, duro o ultrablando- están probando.

Es la segunda vez que Alonso, bicampeón del mundo (2005 y 2006 con Renault), se sube al monoplaza de la escudería británica, a la que ha llegado este año procedente de Alpine, pues ya debutó en un test similar de neumáticos celebrado el pasado 22 de noviembre en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos).

En principio, todo hace indicar que el piloto asturiano sólo pilotará este martes y que este miércoles será el turno de su compañero Lance Stroll, pero no está descartado que repita. Pirelli marca las pautas y es la encargada de facilitar o no datos sobre los cronos.

Junto a Fernando Alonso se encuentra en Jerez Pedro de la Rosa, nuevo embajador de Aston Martin Racing. Se ha desplazado para estar junto al asturiano y seguir muy de cerca sus progresos a pocos días de la presentación del nuevo coche.

Good morning from Jerez! / Buenos días desde Jerez! Cuantos recuerdos🙌 pic.twitter.com/b1NiGunDMH — Pedro de la Rosa (@PedrodelaRosa1) February 7, 2023

En este test de Pirelli hay más coches en pista, ya que participa también Mercedes con sus Lewis Hamilton y George Russell.