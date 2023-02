Fernando Alonso ya se encuentra en Jerez

Llegó el día, aunque los aficionados no podrán observar en acción al asturiano doble campeón del Mundo. Fernando Alonso se sube este martes y miércoles a su Aston Martin en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto, tal y como ya avanzó Diario de Jerez el pasado mes de noviembre, junto a su compañero Lance Stroll.

El asturiano, cuando restan poco más de dos semanas para que el AMR23 afronte su primer gran reto en el test de pretemporada, que arranca el 23 de febrero en Sakhir (Bahréin), probará sus neumáticos en Jerez en una prueba privada en la que también estará Mercedes con Hamilton y Russel. No habrá tiempos oficiales, pero podrá realizar más de 100 vueltas en el trazado andaluz y seguir con su puesta a punto.

La temporada en su nuevo equipo, tras su paso por Alpine, se presenta ilusionante y estará llena de récords. De entrada, el asturiano es el piloto más veterano de la parrilla con 41 años y también será el que más temporadas acumule compitiendo en la Fórmula 1, veinte nada más y nada menos. Además, posee ya el récord de campeonatos disputados, con un total de 356, gesta que logró la pasada temporada al sobrepasar la cifra de Raikkonen, quien disputó 350.

Alonso no rueda en Jerez desde su segunda etapa con McLaren en 2015, pero es un circuito que conoce a al perfección. Realizó su primer test con un F1 (Minardi), en diciembre de 1999 y luego rodó con Renault, Ferrari y McLaren.

