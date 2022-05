Jack Doohan sube por primera vez al Alpine de Fórmula 1 en el Circuito de Lusail

El australiano Jack Doohan, piloto de la Academia Alpine e hijo del cinco veces campeón mundial de motociclismo Mick Doohan, tendrá este domingo su primera experiencia al volante de un coche de Fórmula Uno cuando pilote el A521 de 2021 este domingo en el Circuito Internacional de Lusail de Qatar que dirige el jerezano Juan Baquero.

Oscar Piastri, piloto de pruebas del equipo, condujo el A521 el miércoles y el jueves en Lusail. Ahora será el turno de Jack Doohan, de 19 años y que se unió a la Academia Alpine en enero y en 2022 disputaba su primera temporada en el Campeonato de Fórmula 2 de la FIA.

"Estoy superemocionado por conducir un coche de Fórmula Uno por primera vez. Este es un momento que he estado preparando desde que empecé a correr en karts, y sé que estas oportunidades son extremadamente privilegiadas", explica Doohan en declaraciones que difunde Alpine.

"Estoy muy agradecido a Alpine por la oportunidad y estoy deseando dar lo mejor de mí el día del test. He visto entre bastidores algunos test privados antes y he completado mucha preparación en el simulador en Enstone, así que definitivamente me siento preparado para este reto. Me esforzaré, disfrutaré al mismo tiempo y espero aprender lo máximo posible junto al equipo", agregó.