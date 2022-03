El jerezano Juan Baquero cumple 7 años al frente del Circuito de Qatar

Juan Baquero es uno de los pocos españoles que, con orgullo, dirigen instalaciones deportivas de primer nivel en otros países. Al menos, en lo que a circuitos se refiere, es único en su género. Este reputado ejecutivo jerezano, que muy a su pesar se vio obligado a abandonar la dirección del Circuito de Jerez en 2016, afronta orgulloso su séptimo año al frente del trazado qatarí de Lusail, que este domingo acoge la primera prueba del Mundial de MotoGP 2022. Experiencia y fama, a mucha gala, le preceden.

–Siete años ya al frente del Circuito qatarí de Lusail, ¿qué balance hace?

–Sí, siete años y 8 Grandes Premios de MotoGP. La verdad es que se han pasado volando. A nivel profesional, me encuentro muy satisfecho con el trabajo realizado. El proyecto inicial era de cuatro años para ordenar y profesionalizar la gestión del circuito, promocionar los deportes del motor, aumentar tanto el uso de las instalaciones como la participación de la ciudadanía y trabajar en el proyecto futuro del circuito. Todos los objetivos están cumplidos y las mejoras del circuito siguen en marcha. Para mí, el proyecto mas ilusionante fue la creación de la Academia del Motor (Qatar Motorsports Academy), tanto por la masiva e inesperada respuesta de los chavales como por el proyecto de futuro para ellos que se está construyendo.

–(...)

–Se trata de un plan compartido con Dorna y Aspire Academy como socios en la sección de motociclismo. Cuando abrimos la inscripción esperábamos tener unos 25 alumnos y recibimos más de 200 solicitudes de inscripción, no tuvimos más remedio que limitar el numero de inscritos. Hoy es ya un proyecto consolidado y el pasado año, a pesar de la pandemia, se inició también la sección de karting con la colaboración de Aspire, La QMMF y la FIA. Por supuesto, siempre quedan cosas por hacer, como lo es velar por la puesta en marcha de las nuevas inversiones en el circuito, cuya primera fase hemos cerrado este año y cuyo valor añadido fundamental es la creación de la que será sin duda la mejor academia para deportes del motor del mundo en cuanto a instalaciones. Este 2022 iniciamos la segunda y definitiva fase. También estamos en la atracción de nuevas competiciones del mundo de las dos y cuatro ruedas para los próximos ejercicios

–Incluso ha llegado usted a organizar en tiempo récord un Gran Premio de Fórmula 1 el pasado año, ¿éste fue su mayor reto y lo que menos le permitió dormir?

–La Fórmula 1 ha sido la guinda de mi trabajo en Qatar. Para mí, ha sido una experiencia única, el orgullo de un equipo en el que todos trabajamos como leones durante las 6 semanas que tuvimos para preparar un Mundial, cuando lo normal es hacerlo con más de un año de antelación. Conseguir materializarlo y haber logrado el evento deportivo con más publico en la historia de Qatar, pues fueron 80.000 personas las que asistieron al evento, es para estar satisfecho. A pesar de todos los retos que tuvimos que afrontar, como habilitar zonas del circuito para acoger público desde cero, la falta de recursos en el país (ya que casi todos estaban reservados para la Arab Cup), etc se logró. La verdad, durante la organización de la F-1, pude comprobar que el trabajo en equipo y la creación del mismo en la que hemos estado trabajando durante estos años, funcionó a la perfección. Lo que significa que mi trabajo está hecho.

–¿Cómo lleva la nostalgia con España?, ¿va llegando la hora de volver a casa?

–Siempre se mira a casa con nostalgia cuando estás fuera. Sobre todo se echa de menos a la familia y a los amigos, pero como profesional me debo a mi trabajo allá donde me lleve. Si por azar del destino me lleva de nuevo a casa, claro que me gustaría, eso sería un plus, pero aceptaré lo que el destino me depare profesionalmente.

–¿Cómo ve la situación del Circuito de Jerez desde la distancia?

–Durante estos últimos meses, he estado centrado en mi trabajo aquí, que ha sido mucho, pero entiendo que la entrada de la Junta de Andalucía en la gestión del Circuito de Jerez es algo que pasará sí o sí. Y, en mi opinión, lo mejor es que cuanto antes suceda mejor para el Circuito, para Jerez y para Andalucía.

–Por último, el fenómeno Acosta que vivió el año pasado, ganando tras salir el último ahí en Lusail, se ha confirmado como la gran revelación del Mundial, ¿lo ve peleando pronto por un título con Márquez?

–Pedro Acosta es un fenómeno, como lo es Marc Márquez, y debe ir pasando todas las etapas, sin saltarse ninguna, como lo han hecho todos antes que él. No debe tener prisa, y seguro que pronto, cuando le toque, estará peleando con los grandes en MotoGP.