Jorge Martín, “con mariposas en el estómago” por llegar como líder a Jerez

Jorge Martín llega a Jerez como líder del Mundial de MotoGP, un liderato bien consolidado a pesar de los problemas que está sufriendo con la Ducati GP24. Pero Jerez es diferente, es la puerta del Mundial a Europa y una cita especial para el piloto madrileño… y para sus padres, que ya peregrinaban a la ciudad para celebrar en el circuito las victorias de Álex Crivillé.

"Un mesesito ya de líder, que ya sienta bien la verdad. Y, bueno, siento esas mariposas de llegar a Jerez, esos nervios porque es una pista única y como además llegar aquí líder donde mis padres venían a animar antes de que yo naciese. Creo que es especial y más hacerlo como líder".

"Creo que lo disfrutaré muchísimo. Ellos también, seguro, mi padre muchísimo y espero poder brindar una buena carrera y un buen espectáculo para que la gente disfrute".

“Jerez es la catedral”

Martinator lo tiene claro, Jerez "es la Catedral, junto con Assen. Es el punto de inflexión, donde o te pones las pilas o te vas al palco. Esperemos empezar bien. Los puntos que llevo se pueden perder en un momento. Hay que seguir sumando, el año es muy largo".

Y para ello tiene que superar a un buen grupo de rivales que no pondrán las cosas fáciles: "Será difícil. Tenemos a Maverick y a Enea (Bastianini) muy pegados. Están siendo muy constantes, los que más. Luego, Pedro, Marc va muy rápido aquí siempre, Pecco, que seguro que encuentra la forma y el camino. Será un reto muy grande ganar aquí, pero estamos preparados". Y claro, Pedrosa: "También. Seguro que lo hace bien. No sé si puede demostrar el nivel para ganar, pero ya vimos otras veces que está para el podio, seguro que se ha preparado bien esta carrera, si no no vendría".

Para Martín ganar en Jerez esta sería "una de las victoria más prestigiosas del campeonato, pero al final, a nivel mental, yo creo que tienes que pensar que es una pista más, porque si no te metes presión de más y puedes cometer un fallo. Pero está claro que ganar aquí es algo diferente".

Ducati y las vibraciones

Pero, para ello, hay que superar esos problemas con las vibraciones que está teniendo con la Ducati GP24. "Es difícil de entenderlo, porque aparece sólo en algunas partes. Parece que encontramos algo del sábado al domingo en Austin. Si no es así, intentaré ser competitivo".

Estas vibraciones surgen o no “depende de cómo afrontes la carrera. No podemos empujar al cien por cien. Ducati está tratando de evitar estos problemas. Si hemos logrado estos resultados con estos problemas, imagina sin ellos. La moto tiene un potencial enorme. Por mi experiencia, si los neumáticos empizan ya con 'chattering', tienes algo muy difícil que gestionar".

"Ahora mismo tenemos una moto muy competitiva, pero con un lastre ahí que hasta que no lo quitemos, pues tenemos que correr con él. No sabemos de donde viene, si supiese que es el basculante probaría mis basculantes, pero puedes entrar en un bucle ahí de pruebas y de no saber ni lo que llevas, Puesto que ya me ha pasado en el pasado, prefiero casi ir con algo que no funciona tan bien, pero funciona y conocer lo que hay que ir probando. Pero bueno, el test también está para eso y encontraremos seguro", destacaba.