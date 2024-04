Maverick: ¿Marc a Aprilia? Eso significa que estamos haciendo un buen trabajo”

Maverick Viñales (Aprilia RS-GP) llega al Gran Premio de España de MotoGP, que se disputa este fin de semana en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto, en un gran momento de forma y con muchas ganas de repetir el triunfo logrado en Austin, donde se hizo con el triplete (sprint, pole y carrera).

El catalán llega motivado y en la rueda de prensa oficial de pilotos explicó que “repetir el resultado de Austin en Jerez es algo con lo que soñamos, y sería fantástico. Pero tenemos que ser realistas e inteligentes, y saber que no todos los fines de semana van a ser como en Austin”. El de Aprilia destaca que Jerez “es un circuito que conocemos al dedillo los pilotos españoles y donde hacemos muchos test, es un gran reto. Queremos seguir luchando por las primeras posiciones. No he visto ningún punto negativo en este circuito para nuestra moto, así que tenemos que mostrarnos competitivos y mantener la calma”.

“Lo especial que tiene este circuito para los pilotos españoles es que es la primera carrera donde tienes la afición local, y esto es una motivación enorme. Siempre quieres brindar los mejores resultados. He sido segundo y tercero, y quiero ganar. Guardo muy buenos recuerdos: aquí gané mi primera carrera de 125cc en el Campeonato de España, y también en Moto3, pero en MotoGP se me resiste. Así que es un gran desafío. Luego hay muchos circuitos históricos en todo el mundo. Se han librado grandes batallas aquí, recuerdo las de Sete y Valentino, la de Marc y Jorge… Es un circuito que puede conseguir brindar buenas carreras y siempre quieres estar ahí presente”, siguió.

¿Márquez a Aprilia?

En cuanto a su futuro y al rumor que sitúa a Marc Márquez la próxima temporada en Aprilia, el de Roses reconoce que “no lo había oído, pero ese rumor significa que estamos haciendo un buen trabajo. Yo le veía más en Ducati, pero bueno. Es muy temprano incluso para planteárselo”.

“No sé cuándo voy a decidir. No tengo prisa. A lo mejor Massimo Rivola tiene más prisa, pero yo no. Quiero esperar a ver qué hacen otros pilotos. Es importante, porque tengo 29 años, estoy más fuerte que nunca, me siento joven. Cuando me dejo crecer el pelo me siento aún más joven y aún me queda muchísimo tiempo por delante. Así que lo que quiero hacer es estar aquí, estar presente y centrado, porque lo que quiero es tener los mejores resultados”, destaca el de Aprilia.

A seguir la estela de Austin

Y de cara al Gran Premio de España, ¿por qué apuesta Maverick? “La forma en la que enfoco el fin de semana es tratar de no perder demasiado donde nos cuesta y tratar de ganar el máximo donde somos fuertes. Ya lo vimos en la última curva de Portimao, en la sección rápida de Austin… tenemos estabilidad y podemos llevar la moto al límite”, reconoce, añadiendo que “en este momento, somos un poco más fuertes que nuestros competidores, pero ellos también son fuertes en otras áreas".

"Jorge Martín, por ejemplo, es capaz de hacer súper bien el stop and go, sobre todo en las curvas más lentas. Es algo en lo que siempre me fijo, y trato de mejorar mi estilo en esas curvas. Porque si soy capaz de reducir la distancia en las curvas lentas puedo generar más en las rápidas. Este es mi objetivo de cara a Jerez. Luego la moto va bien en las curvas rápidas, pero la verdad es que ahora va muy rápido en todas las áreas. Pero trato de no perder tiempo en las curvas de 180 grados", finalizó.