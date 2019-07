El conileño Marcos Ramírez estuvo muy cerca de acabar en el podio en el Gran Premio de Holanda disputado este pasado fin de semana en el mítico Circuito de Assen. El piloto del Leopard Racing acabó en la séptima plaza de una carrera que ganó Tony Arbolino, arrebatándole el triunfo a pocos giros del final al compañero de Ramírez, el italiano Dalla Porta.

Marcos Ramírez, primer piloto andaluz en ganar una carrera del Mundial de Motociclismo, afrontó la última vuelta en la quinta posición y llegó a colocarse en la cuarta plaza a pocas curvas del final. Sin embargo, antes de la 'chicane' de entrada a meta perdió un par de posiciones, acabando en la séptima plaza, por lo que suma 9 puntos, colocándose séptimo en el Mundial de Moto3 con 58 puntos.

Tras la carrera, el piloto comentaba sus impresiones de la carrera: "Poca recompensa después de un gran ritmo durante todo el fin de semana. Me he sentido muy fuerte durante todos los entrenamientos pero una carrera tan lenta y con tantos toques me ha privado de un podio que en la última vuelta tenía en mis manos, pero varios toques me relegaron a la séptima plaza".

La acción no para en el Mundial de MotoGP y los pilotos afrontan este próximo fin de semana el Gran Premio de Alemania en el Circuito de Sachsenring, donde Marcos Ramírez recuerda que "conseguí mi primer podio mundialista" en 2017. "Vamos con muchas ganas"