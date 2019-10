José Manuel Morillo, más líder del Andaluz de Cross Country

José Manuel Morillo Racero, reciente ganador del Andaluz de Enduro Indoor, llegará líder a la última cita del Campeonato de Andalucía de Cross Country (XC) que se celebrará el próximo 24 de noviembre en la localidad almeriense de Illar. El piloto jerezano del Go Racing se impuso este fin de semana en la cuarta cita puntuable del Andaluz de XC celebrada en Casarabonela (Málaga). Morillo venció con facilidad en su categoría sénior A y se clasificó en la segunda posición de la 'scratch' tras superar no pocos problemas.

En efecto, el piloto del Go Racing tuvo que trabajarse el premio final de subir a lo más alto del podio en categoría sénior. En la 'superpole' -sistema de clasificación para establecer la parrilla de salida- sufrió una salida de pista que le relegó finalmente a la segunda posición. Y en la carrera, sobre un circuito muy endurero, veredas y carriles estrechos, se colocó rápidamente en la primera posición, encontrándose a partir de la segunda vuelta a pilotos doblados. Aunque lo que más le penalizó fue tener que parar para repostar, en clara desventaja con respecto a sus rivales al llevar una moto de dos tiempos y carburación por las cuatro tiempos -que no están obligadas a pasar por boxes- de los contrincantes. Aún, así Morillo tenía en el punto de mira al primero de la general hasta que dio con sus huesos contra el suelo al tratar de rebasar a un doblado que no se dejaba adelantar. Con varios golpes, la visera del casco rota y las estriberas hechas polvo, el jerezano aún tuvo el arrojo suficiente para seguir con la persecución, aunque finalmente se le escapó el triunfo en la general por apenas siete segundos. El ganador fue Óscar Jiménez.

Con este triunfo, Morillo Racero encabeza la clasificación en la categoría sénior A con 70 puntos, seguido de José Manuel Partida, con 60 tras la segunda posición obtenida en esta cuarta prueba puntuable del Andaluz de Cross Country.

En otras categorías, en Sénior B, a Óscar Jiménez le acompañaron en el podio Salvador Guzmán y Sergio Rando. En Sénior C, poco más de 1 minuto de diferencia entre Juan José Fernández y Salva Mata, cerrando el podio José A. Sánchez. El malagueño Antonio García sigue siendo el piloto a batir en Jr. sub-23. En Master 45, el ceutí Gerardo Pizones llegaba con más de 4 minutos de diferencia respecto al malagueño Juan Carlos Moreno y Alfredo Jiménez era tercero a casi 10 minutos. Javier Portillo, Juan Carlos Mairena y Juan F. Torres subían al podio del Trofeo Social y en la novedosa Copa Pont Grup, Cristóbal Rubio fue el único capaz de dar 9 vueltas al exigente recorrido, siendo acompañado en el cajón por Manuel Pérez y Fernando Delonc.