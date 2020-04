Carmelo Ezpeleta, CEO de DORNA, empresa que gestiona el Mundial de MotoGP, ha asegurado por primera vez que ya contempla la opción de no hacer el Mundial esta temporada vista la expansión mundial y creciente de la pandemia del Covid-19. "Estamos en guerra", dijo el máximo responsable del Mundial: "Es concebible que no haya Campeonato Mundial en 2020", máxime después de que los Grandes Premios de Italia y Cataluña hayan sido aplazados sin fecha.

En efecto, la FIM, la IRTA y Dorna Sports acaban de anunciar el aplazamiento del Gran Premio de Italia y del Gran Premio de Cataluña, que debían celebrarse, respectivamente, en el Autódromo del Mugello del 29 al 31 de mayo y en el Circuit de Barcelona-Catalunya del 5 al 7 de junio. El actual brote de coronavirus ha obligado a reprogramar los dos eventos. Más información El Gran Premio de España en el Circuito de Jerez, aplazado Como la situación se mantiene en constante evolución, Dorna explica que "las nuevas fechas de estos Grandes Premios, así como las de los recientemente aplazados GP de España y GP de Francia, no pueden ser confirmadas hasta que se aclare cuándo exactamente será posible celebrar los eventos. Se publicará un calendario revisado tan pronto como esté disponible".

Ya antes de anunciarse estas suspensiones Ezpeleta, en una entrevista con Speedweek.com reconocía que la temporada está en riesgo: "Sin una vacuna será muy difícil o imposible organizar un Gran Premio y otros eventos importantes. Incluso si la vida volviera a normalizarse, las prohibiciones de viaje seguirán vigentes en todos los países. Si no fuera así, estarían locos", de forma que "no estoy muy seguro de que podamos correr la temporada 2020. Aunque seguimos trabajando duro en ello. Consideramos todas las soluciones posibles".

El CEO de Dorna explica que todas las opciones están abiertas, incluso a costa de tener que correr menos de diez carreras o tener que comenzar la temporada 2020 de MotoGP en septiembre. También tiene un plan para mantener la supervivencia de los equipos privados, incluso si se cancela el campeonato. "Tenemos más de cinco meses hasta septiembre. Si pudiéramos comenzar en septiembre, aún podríamos hacer cuatro o cinco carreras. Entonces podríamos cambiar el calendario nuevamente. Tal vez podamos organizar algunas carreras en Europa y luego viajar a Asia si las prohibiciones de viaje se reducen allí. Depende de cómo se desarrolle la situación en todo el mundo".

Lo que tiene claro Ezpeleta es que no se pueden correr riesgos con la salud. "Si alguien se infecta por uno de nuestros eventos, seremos culpados por siempre", además de asegurar que "también podemos sobrevivir si tenemos que cancelar la temporada 2020 por completo. Si tenemos que aceptar este peor de los casos, nos prepararemos para la temporada 2021 a tiempo y con conciencia".

En caso de emergencia, solo se pueden prever tres carreras de MotoGP. "Si imaginamos que hoy solo manejamos tres Grandes Premios, será un campeonato muy extraño. ¿Pero por qué no? Es mejor para mí realizar un pequeño número de carreras que permanecer inactivo en casa. Pero no arriesgaremos nada. No nos engañemos a nosotros mismos. Gobiernos y autoridades sanitarias no nos permitirán organizar un GP . Tendríamos que enviar 2.000 personas alrededor del mundo, que es lo que tiene un paddock de MotoGP. Esto solo es posible si el virus ha sido derrotado o la propagación ha sido restringida. De lo contrario, es una tarea muy difícil. Las prohibiciones de viaje solo se levantarán si tenemos un antídoto que evite la infección".