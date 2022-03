Pol Espargaró: "Un podio para empezar no está nada mal"

Pol Espargaró tuvo cerca la victoria en el primer Gran Premio de la temporada. El del Repsol Honda lideró la carrera desde las primeras vueltas hasta que los neumáticos le aguantaron y se tuvo que conformar con la tercera plaza.

El '44' era consciente de que "había que tener cuidado con el gasto de combustible y las gomas, pero he salido, he visto que podía tirar, he adelantado a Marc e iba sacando tiempo", apuntó. "A pocas vueltas para el final, han empezado a saltar alarmas de combustible, la goma delantera estaba destrozada y cuando Enea me ha adelantado el rebufo me ha absorbido y no he podido parar la moto. El resumen es enseñar que la moto funciona y que tengo talento", dijo.

Él tercero y Márquez quinto: "Estamos los dos pilotos y las dos motos, hacía tiempo que Honda no tenía a sus dos pilotos luchando por podios y somos competitivos, eso es muy grande para la fábrica. El año pasado lo sufrí muchísimo, lo pasé muy mal, no quería ser siempre el segundo y creo que este año tenemos las herramientas. Además, es un día especial, es el cumpleaños de mi hija, que cumple dos añitos y quería ganar la carrera para dedicársela. Aun así, un podio tampoco está mal".