El Gran Premio de España de Motociclismo del Mundial de MotoGP, previsto el 3 de mayo en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto, no corre peligro -al menos de momento- por la expansión del coronavirus, que ha motivado primero la cancelación de la clase MotoGP del Gran Premio de Qatar del próximo fin de semana y el aplazamiento a otoño del GP de Tailandia que debía celebrarse el 22 de marzo en Buriram.

Así las cosas, el Mundial de MotoGP arrancará en el Gran Premio de Las Américas, programado para dentro de un mes, el 5 de abril. Como en el caso de Qatar y Tailandia, Dorna -empresa organizadora del Campeonato del Mundo- está en contacto con gobiernos y autoridades locales para comprobar la situación y las medidas adoptadas frente al coronavirus, diferentes según el país y que lógicamente cambiarán a tenor de la extensión de la pandemia.

De esta forma y aunque la intención de Dorna es celebrar todas las carreras, los Grandes Premios van a depender del control que se tenga en cada país del coronavirus. No hay que olvidar que el Mundial mueve a personas de todo el mundo y que se mueven por todo el mundo, por lo que asegurar a día de hoy que un Gran Premio de dentro de un mes va a celebrarse resulta aventurado, y más si, como en el caso de Jerez, quedan un par de meses para su celebración. Como en los anteriores y en los que faltan antes de la cita jerezana del Mundial -Estados Unidos y Argentina, la última palabra la van a tener los respectivos gobiernos. Eso sí, a día de hoy Jerez no corre peligro en el Mundial...

Ezpeleta: "Las demás carreras no tienen ningún problema a día de hoy"

Carmelo Ezpeleta, máximo responsable de Dorna, explicaba ayer la situación del Mundial tras las decisiones con respecto a Qatar y a Tailandia. Del inicio del Campeonato del Mundo en Losail, Ezpeleta explicaba que "el fin de semana estuvimos trabajando en estrecho contacto con las autoridades de Qatar para ver exactamente cuál era la situación porque mundialmente la situación del coronavirus se está volviendo complicada. El sábado por la mañana parecía que las cosas estaban controladas y así lo estábamos preparando todo. Luego, durante el transcurso del sábado, llegaron ciertas noticias sobre la posible prohibición a los residentes en Italia para poder llegar al Gran Premio. Como todo el mundo sabe, la colonia de italianos y residentes en Italia que participan en el Campeonato del Mundo es muy importante y obviamente, sin ellos no podíamos hacer la clase MotoGP".

"A día de hoy no hay restricciones que nos impidan hacer el Gran Premio en Estados Unidos"

Eso sí, al menos Qatar tendrá Moto2 y Moto3: "Debido a que los días anteriores ha habido un test de Moto3 y Moto2 y la gente estaba allí, sí nos permitía no cancelar el Gran Premio y hacer las clases Moto2 y Moto3. Luego, durante el domingo, la situación fue cambiando debido a las restricciones que los propios países habían tomado con sus ciudadanos , las autoridades de Qatar decidieron que no era posible seguir admitiendo vuelos o ciudadanos procedentes de Italia o que hubieran estado en Italia durante los últimos 14 días y eso nos llevó a intentar buscar otras soluciones. Estuvimos buscándolas desde el punto de vista de a lo mejor organizar un vuelo con la gente imprescindible para poder llegar a Qatar para el Gran Premio pero finalmente no fue posible porque la prohibición era para los ciudadanos que hubieran estado durante los últimos 14 días en Italia, con lo que no tuvimos otra posibilidad que cancelar la clase MotoGP del Gran Premio de Qatar de este año".

Los organizadores de Argentina confirman el Gran Premio Los organizadores del Gran Premio de Argentina han hecho un comunicado oficial asegurando la celebración de la carrera: "Después de la cancelación de los GP de Qatar y Tailandia y ante la duda de muchos aficionados argentinos Orly Terranova, CEO del Grupo OSD, y Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna Sports, confirmaron la realización de la carrera programada para el 17, 18 y 19 de abril de 2020 en Termas de Río Hondo. Argentina actualmente no tiene restricciones ante el actual brote de coronavirus y no se proyecta problema alguno debido al protocolo de seguridad del Ministerio de Salud de la Nación y del Gobierno de Santiago del Estero".

Sobre el aplazamiento del Gran Premio de Tailandia, Ezpeleta explicó que "es una historia diferente. A nosotros el gobierno de Tailandia, dada la situación mundial del coronavirus, nos avisaron que el lunes por la mañana habría una reunión para decidir sobre los eventos. El caso de Tailandia es diferente, era porque la aglomeración de gente era muy grande y el gobierno de Tailandia ha decidido prohibir eventos numerosos. Hablando con el promotor de Tailandia, lo que nos hemos propuesto y en los próximos días intentaremos ver, es la posibilidad de posponer, encontrar otra fecha durante la temporada y continuar con la realización del Gran Premio de Tailandia como estaba previsto".

Lo que tiene claro Ezpeleta es que "nosotros vamos a intentar hacer todas las carreras de MotoGP. El Gran Premio de Tailandia como he dicho antes se pospondrá, intentaremos encontrar una fecha en otoño, y el resto de las carreras por el momento no tienen ningún problema. Nosotros iremos día a día chequeando cómo están las cosas y desde luego nuestra intención es hacer el Campeonato completo".

Así, el Mundial para MotoGP empezará el 5 de abril en Austin si el coronavirus o Donald Trump no lo impiden: "A día de hoy no hay restricciones en Estados Unidos. Día a día se irá viendo el panorama, pero a día de hoy no hay restricciones que nos impidan hacer el Gran Premio en Estados Unidos".