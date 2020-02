Fabio Quartararo (Petronas Yamaha SRT) recuperó su habitual dominio de la tabla de tiempos en la presente temporada al pasar a encabezar los registros de la segunda jornada del Test Oficial de Qatar. El 'Diablo' se desquitó de un primer día más discreto al conseguir el mejor crono con un registro de 1:54.038, con el que se quedó a apenas 38 milésimas de bajar de 1:54.

El joven talento francés superó por 0,162 segundos a Álex Rins (Team Suzuki Ecstar), el más rápido de la primera jornada, después de otra gran actuación del piloto catalán. El '42' no vio lastrado su ímpetu tras una caída matinal en la primera curva y logró su mejor crono en la penúltima de sus 53 vueltas sobre el trazado catarí en la que fue otra gran jornada de Suzuki, para confirmarse, con permiso de Yamaha, como potente alternativa a la hegemonía de la que goza Marc Márquez (Repsol Honda Team) en los últimos tiempos.

Quartararo y Rins brindaron un pequeño anticipo de un gran duelo entre ambos que podrían repetir de forma habitual en la nueva temporada 2020, aunque también fueron seguidos de cerca por Maverick Viñales (Monster Energy Yamaha MotoGP). El de Roses, que se quedó a 64 milésimas de Rins, fue el segundo piloto con más rodaje sobre la pista al acumular un total de 68 giros, tan solo 2 menos que los 70 de Franco Morbidelli (Petronas Yamaha SRT), que finalizó 4º.

And over on the other side of the box, a pit exit for Joan ✊🏼 @MotoGP @JoanMirOfficial #SUZUKing #BehindTheScenes #QatarTest pic.twitter.com/iUYHdtwwGT