El piloto conileño Marcos Ramírez (21 años) se mostró feliz tras conseguir su primera victoria en grandes premios al adjudicarse el de Cataluña de Moto3. Tras superar momentos de mucha emoción, resaltó en rueda de prensa que "es algo increíble para mí, ya que me ha costado mucho lograr esta primera victoria y después de tener mala suerte en las últimas tres carreras, en las que me sentía más fuerte que nunca y en las que hice tres ceros seguidos".

"Aquí -prosigue- tenía ganas de hacerlo bien, salí seguro, controlé bastante bien la carrera y al final, aunque me hubiese gustado estar posicionado más adelante en la última vuelta, estuve más atrás pero me ha salido bien. Parece que la suerte esta vez sí ha estado conmigo".

Igualmente, el joven de Leopard dio las gracias "al equipo, a mi familia, a todo el mundo que me ha apoyado para llegar hasta aquí, aquí empieza mi Mundial. Voy a luchar por él. Desde la primera prueba en Qatar me veía con opciones de luchar por el campeonato y espero que los tres ceros que he tenido sean los únicos de todo el año. Además, también me siento feliz por ser el primer andaluz que gana una carrera en un mundial. Lo bueno se hace esperar".

En estos momentos tan especiales no se olvida "de mis padres, José y Esther. Gracias a ellos estoy aquí. Especialmente, el apoyo de mi padre es clave, fue el que me metió en este mundo. Verlos llorar a los dos cuando he ganado para mí significa mucho".

Seguro "Me sentía capacitado para haber ganado en Jerez pero no todo depende de ti, me toqué con otro piloto y no pudo ser"

La carerra fue muy accidentada y la última vuelta, un caos. Ramírez explica que "intenté adelantar a Alonso en la última vuelta en una curva, entré con una marcha más porque al frenar tan fuerte no tuve tiempo de quitarla y casi me caigo, se me fueron varios metros que no pude recuperar. Cuando llegué a la última frenada fuerte pensé que la cuarta plaza estaba bien porque ya no me podía adelantar nadie, frené tarde y cuando vi que los de delante frenaban más tarde todavía en paralelo tuve claro que o se caían o se colaban. Paré la moto completamente en la curva, giré, abrí, salí en paralelo con Arón y le pude ganar porque la curva estaba para mi lado y quedaban tres más".

En cuanto a las opciones del título, sabe que "estoy un poco lejos pero recuerdo que en 2016, cuando corría el FIM después de la carrera de aquí estaba a 40 o 45 del primero, estaba líder mi compañero Lorenzo Dalla Porta y después de cuatro carreras le adelanté en puntos. Trabajando duro y con confianza en ti mismo, se puede llegar. Nunca he perdido la moral porque hice una buena pretemporada y unos buenos entrenos, aunque hice tres ceros seguidos por fallos puntuales. Me sentía capacitado para haber hecho esto en Jerez, pero me toqué con otro piloto, no todo depende de ti. Ahora vienen mis dos circuitos preferidos, Aseen y Alemina, así que intentaré estar en lo alto del cajón otra vez".