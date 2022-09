Protagonismo jerezano en el Rally Sierra de Cádiz

Amador Jaén y Gabriel Sanjuán, pertenecientes al equipo Peyo Competición y miembros del Club Motor Circuito de Jerez, disputarán el rally Sierra de Cádiz en su 25 aniversario, prueba organizada por Escudería Sur y puntuable para el Campeonato de Andalucía de Rallies de Asfalto. Jaén estará al volante del Renault 5 GT Turbo regresando a una prueba que no disputa desde 2005.

"Como no puede ser de otra forma, nos ilusiona muchísimo estar en esta especial edición del rally Sierra de Cádiz, nada menos que su 25ª edición, no podíamos faltar. En principio, no estaba previsto participar, pero se hará un esfuerzo importante para estar en la línea de salida de tan duro y exigente rally. También nos ilusiona mucho compartir asistencia y rally con mi compañero de equipo, o quizás familia debería decir, Alberto García. Acompañado por Osel Román, con su Clio Sport, serán seguro serios candidatos a ocupar los puestos de cabeza en la general, les deseo mucha suerte”, comentaba el veterano piloto jerezano.

Por otra parte, Gabriel Sanjuan apunta que “volvemos a la derecha de Amador por tercera ocasión este año. Nos ilusiona muchísimo estar en este rally ya que lo consideramos como correr en casa. Por mi parte, tuve la oportunidad de participar en él en muchas ocasiones como piloto, la última vez en 2019 con Amador haciendo las funciones de copiloto. Es una satisfacción poder participar junto a él, en este caso será la primera vez que lo acompañe en el Sierra de Cádiz. Esperemos que nuestro querido GT Turbo se comporte como viene siendo habitual”.

El equipo Peyo Competición aprovechan la oportunidad para dar las gracias a todos sus patrocinadores, que son Automotor 10, grupo Cadimar Fevimar, Bar Javi, logística Eguzkilore, Caníbal espacio gastronómico, Sumijerez, CASH Romeral, Jerez Pan, Restaurante Don Pepe, Cantalejo Gamma, Don Colchón, Autoescuela Gabriel, Talleres Verano, Automóviles Capote, Taller los Parientes, Construcciones Pepeton, Sixtema servicio técnico para hostelería, C.M. Circuito de Jerez y Embutidos España e Hijos.

Por otro lado, el piloto jerezano Juan José Gallego y su copiloto Gabriel Sanjuán JR, pertenecientes al Club Motor Circuito de Jerez, también estarán presentes en la cita serrana. Gallego participa con un Renault Clio Sport que “ha sufrido una gran evolución desde la última prueba disputada en 2021 y estamos contentos con el rendimiento del coche mostrado en los últimos test realizados. Esperamos poder obtener la victoria dentro de nuestra agrupación, además de un buen resultado en la general. El Sierra de Cádiz es un rally de mucho nivel pero estamos muy motivados", señala.

El equipo JJMotorsport tiene la intención de hacer un final de temporada participando también en los ralliess de Sevilla y Jerez, respectivamente. Este equipo cuenta con el apoyo de PowerSport, Recambios Brisson, Autoescuela Gabriel, Taller Los Parientes y Peyo Competición.

En la competida Agrupación V participan también Manuel Amador Vargas-Machuca y José A. Reina con un potente Mitsu EVO X; y Francisco Javier Reina con Francisco Javier Moreno con un espectacular Renault Clio N5, ambos coches con motorización turbo de grandes prestaciones.

En Agrupación I debuta como piloto 'Paquito' López, acompañado por F.J. Aguilar, con un Citroen Saxo Gr. N alquilado a PEYO Competición, toda una garantía. Se da la anécdota de que Paquito es habitual comisario de Escudería Sur, decidiendo cambiar su habitual designación como chófer de uno de los Coches de Seguridad del rally por el Saxo.

En Regularidad, la disciplina de la precisión, participan Francisco Bogas y Bruno Díaz con un mimado VW Golf GTI con motor 1800 cc.