Razgatlioglu: "Quería ganar mi última carrera con Yamaha, estoy un poco triste"

Toprak Razgatlioglu no se ha podido despedir del Pata Yamaha con una victoria en la última prueba del Mundial de Superbike que se ha celebrado en el Circuito de Jerez. El turco, campeón del mundo en 2021, cruzó primero la línea de meta, pero pisó el verde a la salida de la curva Lorenzo en la última vuelta y fue desposeído del triunfo.

El piloto de Alanya se tomó la sanción y el segundo puesto con deportividad: "He pisado el verde y las reglas son las reglas. En mi último día con Yamaha, sólo he intentado terminar en una buena posición. Tenía que intentar guardar un buen recuerdo de mi última carrera y ganar. Estoy un poco triste, pero he hecho un buen trabajo. He dado más del 100%, como en Portimao. Necesitaba un poco de suerte porque en las dos últimas carreras no la he tenido. Estoy triste, pero contento en general por mi última carrera con Yamaha".

Razgatlioglu dice adiós a Yamaha, donde ha conseguido 37 triunfos, 100 podios y un Mundial: "Siento que Yamaha es una familia. El año que viene me iré a otra marca, pero seguiré respetando a Yamaha porque tenemos muy buenos recuerdos, conseguimos muchas victorias y fuimos campeones del Mundo después de mucho tiempo. Yamaha es muy importante para mí. No sólo Yamaha, sino todo el equipo. He disfrutado mucho trabajando con ellos los últimos cuatro años, especialmente los dos últimos. Este fin de semana, todos los de Yamaha estaban aquí y vinieron a verme en la última carrera".