Se busca rival para Márquez

Del dicho al hecho, va un trecho. Se puede aparentar una cosa y resultar la contraria, porque la historia está plagada de príncipes que acabaron siendo ranas. A día de hoy, resulta complicado intuir si habrá algún piloto capaz de doblegar al superdotado Marc Márquez en la próxima temporada de grandes premios. De hecho, sobraría con los cinco dedos de una mano para vaticinar los posibles candidatos que ‘complicarán’ la existencia al ocho veces campeón mundial de motociclismo. ¿El piloto español es invencible? La respuesta es más amplia que un simple monosílabo: no, pero casi. Así lo veo yo. En cualquier caso, como no es bueno hacer monólogos en solitario, recurriremos a buenos analistas para aclarar nuestras dudas.

Con el Mundial decidido hace ya cuatro carreras, sondeo a la Prensa de MotoGP para que haga sus cábalas con el principal rival que podría tener Marc Márquez en 2020. Hay puntos de vista muy diversos, pero todos con mucha lógica deductiva.

Javier Sánchez, avezado y polifacético redactor de El Mundo, considera que “un análisis simple nos invita a pensar en Maverick Viñales. Fue quien acabó mejor el Mundial y asegura tener la fórmula para mejorar el próximo año. Pero un análisis más profundo lo descarta. Ya vivió buenos momentos y en ninguno halló la consistencia necesaria para enfrentarse a Marc Márquez. Es, por talento y moto, quien debería estar más cerca, pero en el terreno psicológico quien ya fuera su rival de niño le tenía la partida ganada” y sentencia con pleno convencimiento: “Para mí, la novena corona de Márquez es prácticamente un hecho. El Mundial de 2020 será el Mundial que Márquez quiera. Si se le complica el título será sólo por errores propios. La estabilidad en la normativa no permite grandes cambios en las motos y no aparece ningún adversario capaz de hacer temblar al español. Quizá en 2021 eso cambie, quizá haya que esperar el ascenso de Fabio Quartararo a la Yamaha de fábrica, pero tampoco parece probable”.

El italiano Paolo Scalera, uno de los periodistas más veteranos en el Mundial de Motociclismo, avalado por 41 años siguiendo los grandes premios para el diario Corriere dello Sport y fundador de Gpone.com, cree que “Viñales y Quartararo serán los principales rivales de Márquez. Después, si mejoran algo la moto, veo a Dovizioso entre los oponentes de Marc, porque estoy plenamente convencido de que la Ducati es la moto más competitiva de MotoGP. El problema es que el talento no se compra. Actualmente, Márquez es el piloto más fuerte, e incluso ha tenido la capacidad de superarse sin cometer apenas errores, pues solo restó el accidente de Austin, que además no fue culpa suya. Por tanto, es muy difícil que alguno logre batirle, ya que tiene las dos cualidades que lo impiden: habilidad y fiabilidad”. Llegado a este punto, Scalera asegura que “Ducati no ha perdido la esperanza de fichar a Marc Márquez y estoy convencido de que le han hecho una oferta”.

Emilio Pérez de Rozas, experimentado y virtuoso periodista de El Periódico de Catalunya, cree que “el principal adversario de Márquez será Viñales y muy cerca estará probablemente Quartararo. Pienso que Yamaha ya ha dado el paso, e imagino que lo que le falta es un poco más de motor, pero lo conseguirán. Veo mejor a Maverick que a Fabio el año que viene, por el puntito de más que tiene en experiencia en cuanto al fin de semana, más de domingos, por el cómo gestionar la carrera y todo lo que conlleva. Hay que tener en cuenta que Marc ha demostrado una gran regularidad, estando casi siempre en el podio, y de este modo conseguir el título. Yo creo que ese paso lo dará Viñales el año que viene y, en el caso de Quartararo, la llegada de más ingenieros y tecnología de Yamaha al equipo Petronas pueden darle un gran impulso”. Al margen de los dos pilotos de Yamaha, el veterano periodista considera que para 2020 también “deberíamos pensar en Dovizioso y en Rins. Lo que pasa es que veo a ambos demasiado calculadores como para ganar a Marc. Yo defiendo la teoría de que o arriesgas como lo hace Márquez el viernes, sábado y domingo, asumiendo poder hacerte daño, o no le ganas. De estos cuatro -Viñales, Quartararo, Dovizioso y Rins- solo veo a Fabio con el valor y coraje de arriesgar hasta ese nivel. A los otros tres los sigo observando temerosos de fallar corriendo al nivel del riesgo de Márquez. Y así no le pueden ganar”.

El veterano y políglota Manuel Pecino, periodista que trabaja para medios de siete países, aporta como siempre datos muy interesantes: “Viñales está en una progresión muy sólida y sobre todo ha conseguido una madurez personal, algo muy importante para luchar contra Márquez. En cuanto a Fabio Quartararo, si Yamaha le apoya y hay continuidad en lo que ha demostrado este año, puede ser algo bestial. Yo también pondría en la lista a Alex Rins, aunque es un piloto muy extraño porque tiene subidas y bajadas y le cuesta trabajar bajo presión”. El articulista de Mundo Deportivo considera que “Márquez es claramente el piloto más fuerte, está dos o tres escalones por delante y los demás no van a subir escalones de un año para otro. Hay una cosa muy interesante que es la estrategia que quiere aplicar Ducati, porque se dieron cuenta de que han terminado tres veces en segunda posición en el campeonato y que individualmente no se puede ganar a Marc. La estrategia del equipo italiano es actuar como una manada de lobos en 2020. Es decir, a mí me dijeron: “Tendremos a Miller, que es muy agresivo, perfecto para plantarle cara y frenar a Marc al principio de carrera; tenemos a Petrucci, un piloto que va muy bien en lluvia; y tenemos a Dovizioso, a quien le exigen un paso adelante en el sentido de que esté a la altura de Márquez, pero asumiendo el compromiso de terminar en el pódium en cada carrera. Esto nos podría dar un margen para pelear”. En definitiva, en Ducati tienen que plantearse ganar como un equipo completo, ya que individualmente nadie puede con Marc”.

El concienzudo Mela Chércoles, periodista de Diario As, opina que “tras lo visto en 2019, Fabio Quartararo debería ser el gran enemigo de Marc Márquez. Pero yo siempre confío mucho en Maverick Viñales. Si consigue ganarse el respeto de Yamaha y ser su piloto de referencia, debería ser él. Pero el Quartararo que hemos visto en 2019 invita a pensar que es capaz de todo en 2020. El problema para los demás, es que Marc está uno o dos pasos por encima de todos. De ahí que cualquier opositor serio que tenga Marc será bienvenido porque dará más vida al Campeonato. Pero Marc es indiscutiblemente el número 1. Dovizioso no sé todavía el empuje que le queda, quizás necesita que Ducati le dé alguna ventaja técnica, porque si ya la Honda corre como la Ducati tiene muchas menos posibilidades de plantarle cara a Marc. Solo podría hacerlo en circuitos favorables para la Ducati, pero la clave está también en hacerlo donde no son tan favorables. También me gustaría mucho que el que diera un paso adelante y que fuera un candidato al título en lugar de Marc fuese Alex Rins, porque creo que tiene unas maneras increíbles y la Suzuki es una moto que va muy bien, pero está un poco estancada, necesita seguir progresando”.

Al margen de la Prensa, el propio Carmelo Ezpeleta, máximo responsable del Mundial de MotoGP, también lo tiene claro: “El mito de Márquez es bueno para el campeonato y no creo que los demás pilotos irían lo rápido que van si Marc no fuera lo rápido que va. Ya empieza a haber pilotos que intentan hacer salvadas como las de Márquez, cuando antes no las hacía nadie, ni el propio Marc. Con él todo está subiendo mucho. Su dominio refleja la realidad de este campeonato, en el que el piloto marca más la diferencia que en ningún otro deporte en el mundo. Si ahora no hubiera un fenómeno como Márquez, o como Valentino Rossi en su día, los otros tampoco estarían al nivel que están ahora mismo”. En suma, tras estas seis valiosas opiniones, aumenta la curiosidad por ver si hay alguien capaz de ponerle el cascabel al gato Márquez, no ya el año que viene, sino este mismo domingo en la última carrera del año. Para eso hay que correr, y mucho…

(*) Jesús Benítez, periodista y escritor, fue editor fefe del Diario Marca y, durante más de una década, siguió todos los grandes premios del Mundial de Motociclismo. A comienzos de los 90, ejerció varios años como jefe de prensa del Circuito de Jerez.