Adrián Huertas: "Quiero salir por la puerta grande en Jerez"

Adrián Huertas lo tiene en su mano para proclamarse campeón del mundo de SSP antes de dar el salto al Mundial de MotoGP en la categoría de Moto2 el próximo año 2025. El madrileño sólo necesita cinco puntos para coronarse como campeón de la categoría intermedia del Mundial de WorldSBK, con dos carreras este fin de semana en Jerez.

Afirma que afronta el fin de semana "con muchas ganas, el año pasado llegué aquí en una situación totalmente distinta y creo que es una situación que soñaba con tener, el campeonato lo tengo en buena situación y tampoco hay que hacer grandes cosas diferentes a lo que ya hemos hecho durante la temporada, con estar centrado y sin cometer errores... no obcecarnos con ganar porque tampoco es así al cien por cien, a disfrutar este fin de semana, me juego mucho pero es mi último en Superbike y este campeonato me ha dado muchísimo y quiero salir por la puerta grande pero también habiéndome divertido en mi despedida del mundial".

Pensar que todo está hecho "sería contradecir lo que llevo diciendo toda la temporada, que es trabajar en cada carrera e intentar sacar el máximo de cada una de ellas. Esto puede cambiar en cualquier momento, como pasó en Assen, donde llegaba con muchos puntos por detrás y salí de allí líder. Todo puede pasar, pero me tranquiliza el hecho de que sólo exista un rival", en referencia a Stefano Manzi.

En cuanto al plan de carrea, destacó que "lo construiremos el sábado, cuando veamos los libres y veamos qué ritmo tenemos y el de los demás, creo que con el margen que tenemos llegamos en una situación en la que puedo disfrutar, pasármelo bien, luchar por ganar la carrera y el título. Creo que el planteamiento el sábado será ver cómo está mi rival, cómo estoy yo y ahí tratar la estrategia para la carrera".

Por último, se refirió al Circuito jerezano: "Para mí jugarme el título en Jerez es muy importamte, sí es verdad que no he tenido aquí mucha fortuna, pero por otro lado siento que a lo mejor me debe algo Jerez y qué mejor que celebrar un título del mundo con mis amigos, mi afición, mi familia... Correr en casa siempre ayuda", dijo.