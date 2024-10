Álvaro Bautista: "Jerez es el circuito de mi vida"

Álvaro Bautista, vigente campeón del mundo de Superbike, llega a Jerez sin opciones y con el tercer cajón mundialista asegurado. El talaverano admite que ha pasado un año difíckil entre lesiones y problemas técnicos y mira con optimismo el 2025, "donde volveremos a ser competitivos".

"Este año llego un poquito distinto al año pasado -ha comentado-. Ha sido un año difícil con diversos problemas, tanto técnicos como físicos. Empecé la temporada con una lesión, hace cuatro carreras con la fractura de dos costillas, no ha sido un año fácil, pero lo positivo es que hemos trabajado bien, intentar conseguir ese feeling con la moto que teníamos el año pasado y me encuentro a día de hoy casi casi a la altura del año pasado, un poco tarde, pero creo que de cara al año que viene hemos creado una buena base y de los malos momentos hay que coger las cosas buenas, entendemos más la moto y el año que viene podremos empezar a un nivel más alto", reconocía.

Bautista llegaba en 2023 en una situación similar a la que afronta Adrián Huertas en SSP. El talaverano necesitaba unos pocos puntos para certificar el Mundial y lo hizo a lo grande ganando las tres carreras. El consejo que le da a su compañero menor en Ducati: "Es difícil porque lo tienes muy cerca y si cometes un fallo puede ser fatídico, en una caída en los entrenamientos te puedes hacer daño y se va todo... Recuerdo que la mentalidad que tuve era la de dar lo mejor, está claro que si ganas el Mundial ganando la carrera es mucho más bonito, pero al final lo importante es culminar la temporada que ha hecho. El único consejo que le puedo dar es que esté tranquilo, que se divierta con la moto, que haga lo que sabe hacer y que no piense que es una carrera que decide el campeonato sino que es una carrera más y buscar esas sensaciones que le permitan ser rápido".

Año 2025

En cuanto a la temporada 2025 que arranca con la pretemporada nada más acabar en Jerez, comenta que "nosotros hemos tenido un año difícil, pero me encuentro bastante mejor con la moto, creo que después de la regla del peso poco a poco hemos ido trabajando y estamos a un nivel parecido al del año pasado. La moto prácticamente va a ser la misma que este año, intentaremos seguir la línea que tenemos desde mitad del campeonato. Cuando me divierto en la moto y puedo pilotar como me gusta sé que soy rápido, tenemos que buscar esas sensaciones en cada carrera y luego a partir de ahí gestionar todo. Quizá en las últimas carreras hemos cometido errores por buscar más de lo que podíamos, era una cosa que el año pasado gestionábamos mejor porque tenía más confianza con la moto. Cuando la he recuperado este año quizá he querido más de lo que se podía. El nivel de la categoría es muy alto, hay pilotos muy rápidos y las carreras están más abiertas, el año que viene creo que será esta misma tendencia y será más difícil estar en las primeras posiciones", vaticinaba.

Jerez...

Y con respecto a Jerez, asegura que guarda grandes recuerdos: "Jerez es el circuito de mi vida, fue de los primeros en el que monté en una moto grande allá por el año 97, tengo muy buenos recuerdos, aquí conseguí mi primera victoria en el campeonato del mundo en 125 en 2006 y eso nunca se te olvida y el año pasado con la consecución del segundo título de Superbike fue increíble. Además, la pista es de las más técnicas a nivel mundial, es una pista muy difícil, tienes que tener muy claras las referencias y ser muy preciso y eso te obliga a estar muy concentrado. Es una pista que te exige físicamente y eso me gusta, ojalá podamos cerrar este año difícil con buenos resultados, aunque repetir el triplete del año pasado lo veo complicado".