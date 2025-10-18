Beñat Fernández falla y el Mundial de Supersport300, una lucha de tres

El Mundial de Supersport300 se decidirá este domingo en la última carrera del campeonato en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto después de una primera manga emociontantísima y con incidentes que han provocado que el desenlace del certamen se vaya a dilucidar a última hora. Beñat Fernández, que afrontaba la carrera 1 con 10 puntos de ventaja sobre Carter Thompson y un puñado más con respecto a David Salvador, se ha quedado sin puntuar después de una accidentada carrera y se queda con una exigua distancia de dos puntos sobre el británico y el español. Será una pelea a tres bandas a la que también está invitado Matteo Vannucci, ganador este sábado con Salvador y Mogeda ocupando las otras dos posiciones del podio.

Otra bandera roja

La Carrera 1 de Supersport300 marchaba con Vannucci -que consiguió la pole el día anterior- primero con el líder del certamen Beñat Fernández en segunda plaza y siguiéndolo David Salvador, uno de los aspirantes al título. Carter Thompson, que comenzaba el fin de semana a 10 puntos de Fernández, perdía comba a las primeras de cambio y se descartaba para la lucha.

Sin embargo, todo cambió a seis giros para el final con una nueva bandera roja, esta vez provocada en la parte trasera del grupo por un choque en el que se vieron involucrados Julio García, Marc Vich y Daniel Ocete. El incidente se produjo saliendo de la curva 1 del trazado, yéndose el trío al suelo y provocando la segunda bandera roja de la jornada.

La prueba se reanudaba minutos después a cinco vueltas y con una nueva formación de parrilla con los puestos en los que marchaban los pilotos en el momento de la bandera roja. De este modo, Beñat arrancaba segundo y provisionalmente con el título en el bolsillo al sacar 26 puntos a David Salvador.

Bandera roja en la carrera de Supersport300. / Manuel Aranda

Fernández salía mejor que Vannuci, pero en la recta de atrás del Circuito tanto la Kawasaki de Loriz Veneman como la Yamaha de Vannuci tenían más punta de velocidad y tomaban la punta. Beñat pasaba tercero por la línea de meta con David Salvador pegado a su rueda, mientras que en cabeza Vannucci y Veneman se intercambiaban sus posiciones.

Giro dramático

El punto de inflexión de la carrera y quién sabe si del campeonato ocurría a dos vueltas del final. Beñat Fernández se salía a la gravilla en la zona de la curva 1 del Circuito y bajaba a la decimosexta posición, plaza que no pudo mejorar quedándose sin puntuar. Por delante, David Salvador tenía la gran oportunidad de afrontar la segunda manga del domingo como líder y estuvo a punto de completar la remontada. De hecho, pasó a Vannucci en la última curva, pero la Yamaha del italiano tenía mucha más punta de velocidad y lo acababa rebasando en la línea de meta.

Con estos resultados, Beñat Fernández afronta la última cita de la temporada como líder, pero con solo dos puntos de ventaja sobre David Salvador y también con respecto a Carter Thompson, quien protagonizó una gran remontada para acabar octavo agarrándose a sus opciones de un título que se va a decidir en Jerez en una apasionante última carrera.