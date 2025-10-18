María Herrera deja el Mundial Femenino casi visto para sentencia

María Herrera ha conquistado la Carrera 1 del Campeonato del Mundo Femenino que se disputa este fin de semana en el Circuito de Jerez dentro del WorldSBK, que despide la temporada 2025 en el trazado andaluz. La piloto toledana ha cruzado la línea de meta en la segunda posición por detrás de Paola Ramos, que ha sido penalizada por conducción irresponsable y ha pasado de la primera a la cuarta plaza. La segunda ha sido para Chloe Jones, mientras que Beatriz Neila, la otra aspirante al título, sube de la cuarta a la tercera, y ahora está a 15 puntos de Herrera.

Bandera roja

La bandera roja ondeó antes de que se completara el primer giro de la carrera debido a un problema producido en el procedimiento de salida. El semáforo centelleó y provocó que María Herrera y Chloe Jones se adelantaran. Las pilotos regresaron a sus boxes sin pasar por línea de meta y al no haberse completado los dos tercios de carrera, esta se reanudaba desde el inicio respetando los puestos de la superpole, pero reducida a sólo nueve giros.

Segunda salida

María Herrera tomaba la delantera aprovechando su condición de polewoman, marcándola de cerca Beatriz Neila, aunque rápidamente se metía en la pelea Chloe Jones con una gran remontada tras salir desde la cuarta posición. A punto estuvo de tirar Chloe Jones a María Herrera en la curva dos del Circuito. La española iba por la trazada buena y tuvo que levantar la moto ante la cruzada de la británica. La líder caía a la sexta plaza y Beatriz Neila se situaba segunda de manera provisional. Paola Ramos aprovechaba el revuelo para colocarse al frente de la carrera a cinco vueltas del final, siguiéndola Neila y en tercera plaza Herrera.

Desenlace

A tres vueltas para el final, Beatriz Neila superaba a Paola Ramos mientras María Herrera seguía a la expectativa y midiendo la entrada en la última curva comprobando si podía superar en ese punto a sus oponentes. A dos giros y en Pedrosa, Ramos volvía a rebasar a Neila, que se llevaba un susto en Nieto y regresaba al top en Lorenzo encarando la última vuelta en primrea posición. Sin embargo, hacía un recto en la curva 1 y malograba todas sus opciones de victoria. Paola Ramos tomó la punta y ya no la saltó hasta el paso por la bandera a cuadros, con María Herrera segunda, Chloe Jones tercera y Neila cuarta. Sin embargo, luego vino la sanción a la tarraconense, despojada del triunfo y también del podio.